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Sodalı börek nasıl yapılır?

Katları tek tek ayrılan kabarmış , çıtır çıtır bir börek yapmak isterseniz siz de bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

20 Temmuz 2018 Cuma 21:20
Sodalı börek nasıl yapılır?

MALZEMELER:

6 adet hazır yufka

2 adet yumurta

3/4 su bardağı süt

3/4 su bardağı yoğurt

3/4 su bardağı ayçiçek yağı

300 ml. maden suyu

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

300 gram az yağlı beyaz peynir

1/2 demet maydanoz

1 adet yumurta sarısı

1/2 çay kaşığı

Taze çekilmiş tane karabiber

ÜZERİ İÇİN:

1/2 tatlı kaşığı

tatlı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı susam

YAPILIŞI:

Bir adet yumurtayı ayçiçek yağını, sütü ve sodayı bir kasenin içinde çırpın.

Maydanozları ince ince kıyın ve diğer iç malzemeleri ile karıştırın.

Yufkaları fırın tepsisine dizin, her katın arasına iç harçtan koyarak yufkaları üst üste dizin.

Tüm yufkalar bittiğinde ilk başta hazırladığınız sosu böreğin en üstüne dökün.

Böreği 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 21:20
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