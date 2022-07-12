Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi

Sodalı ayran yapımı çok kolaydır ve bu pratik içecek hem lezzetiyle hem de faydalarıyla öne çıkar. Sodalı ayran ne demek sorusunun cevabı basittir; soda ve ayranın karışımı bu içeceği elde etmek için yeterlidir. Dilerseniz karışıma limon da ekleyerek maden suyu ayran limon etkisini birleştirebilirsiniz.

Soda ve ayranı aynı bardakta buluşturup içtiğinizde, bir çok faydası vardır.

Sodalı Ayran İçmenin 5 harika Faydası

Vücudun Mineral İhtiyacını Karşılar

Sodalı ayran ne işe yarar derseniz;

Sodalı ayran faydaları arasında besin değerinin yüksek olması dikkat çekiyor. Soda ayran vücudun mineral ihtiyacını karşılamaktadır. Belirtilen özelliği, yazın kavurucu sıcaklarında insanlara büyük katkı sağlamaktadır. Sıcak günlerde içinizi ferahlatan bir içecek aradığınızda, 1 bardak sodalı ayran alabilirsiniz! Sıcaklarda terleme yoluyla mineral kaybı yaşanır. Sodalı ayran içerek vücudun kaybettiği mineralleri kazanabilirsiniz. Böylece kendinizi daha dinç ve enerji dolu hissedebilirsiniz.

Sindirim Sistemini Dengeler

-Sodalı ayran neye iyi gelir sorusunun yanıtlarından biri de sindirim sistemi! Eğer sindirim problemleri yaşayan biriyseniz, gün içinde ya da yemeklerin yanında soda ayran tüketebilirsiniz.

-Soda sindirimi rahatlatan bir içecektir ve ayran içinde yer aldığında mide problemine karşı bir önlem olduğunu hatırlatır.

-Yemek sonrasında şişlik hissedenler, 1 bardak soda ayran ile kendini daha iyi hissedecektir.

-Bağırsakları rahatlattığı için; sodalı ayran karışımı birçok kişi tarafından yemeklerle tercih edilmektedir.

-Mide bulantısı için ayrı ayrı tuzlu ayran ve maden suyunun iyi geldiğini biliriz. Sodalı ayran mide bulantısı için de yatıştırıcı etki gösterebilmektedir.

Kalsiyum Desteği

*Ayran yüksek oranda kalsiyum içerir ve kemik sağlığını korur.

*Sodalı ayran da kas ve kemik gelişimi için önerilen faydalı bir içecektir. Genellikle sporcu beslenmesinde kalsiyum ve mineral desteği için tercih edilir.

*Kalsiyum oranı yüksek olduğu için bağışıklık sistemini de güçlendiren soda ayran karışımı, hücrelerinizi yenileme etkisini de hatırlatır.

*Vücudun kalsiyum ihtiyacını 1 bardak sodalı ayrandan alarak, genel vücut sağlığını kontrol altına alabilirsiniz.

Ödem ve Şişkinlik Giderici

-Yoğun bir kaçamakla geçen öğün yaptıysanız, günün geri kalanında sodalı ayran detoksu ile ödem atabilirsiniz.

-Antioksidan etkili bu faydalı içecek, sizi rahatlatmak için bardaklarınıza konuk oluyor.

-Ödemden kurtulmak için birçok bitki çayı denediyseniz ve bünyenize uygun olanını bulamadıysanız şimdi de soda ayranı deneyerek ödemleri yok edebilirsiniz.

-Düzenli tüketimde ödemler yok olacak ve yağ yakımınız başlayacak. Ödemlerden kurtulduğunuzda ise bedeninizdeki hafifliği fark edeceksiniz.

-Sodalı ayran detoksu ideal kilosuna ulaşmak isteyenlerin de diyet listesine ekleyebildiği içecekler arasında yer alır.

Tansiyonu Dengeler

*Çok sıcak illerde yaşayan insanların tercih ettiği sodalı ayran, tansiyon dengeleme konusunda da çok başarılı.

*Sodalı ayran tansiyonu yükseltir mi diye bir endişeniz olmasın çünkü tansiyonu dengeleyerek sizi olası bir hastalıktan koruyor.

*Özellikle de sodalı ayran baş ağrısı ve tansiyonun yaşandığı anlarda kurtarıcı bi içecek olacak. Tansiyon yükselmesine bağlı yaşanan baş ağrılarında bir bardak sodalı ayran ile tansiyon değerini ideal seviyeye getirebilirsiniz.

*Gün içinde düzenli olarak tüketeceğiniz sodalı ayran, sizi tepeden tırnağa iyileştirecektir.

Sodalı Ayran Zayıflatır mı?

Sodalı ayran zayıflama konusunda etkili sonuçlar vermektedir. Pek çok kişi diyet beslenmesinde sodalı ayran tüketerek zayıflamıştır. Beslenme uzmanları da zaman zaman diyet listelerine soda ayranı ekler. Zayıflayanlar ise oldukça memnun olduğunu ifade eder. Peki, ama nasıl zayıflatır?

Şekerli ve asitli içecekler yerine sodalı ayran tercih edebilirsiniz. Bu karışım yağ yakımını hızlandıracaktır.

Sodalı ayran göbek eritir mi?

Evet, sodalı ayran göbek çevresindeki yağların daha kolay parçalanmasını sağlıyor. Bağırsakları canlandıran, metabolizmaya hız kazandıran ve tok tutan sodalı ayran zayıflama iksiriniz olacak. Gün içinde düzenli olarak sodalı ayran içerek, bağırsaklarınızı da bu hareketliliğe alıştırabilirsiniz. Böylece kısa süre içinde tartıdaki eksilen rakamlara kavuşabilirsiniz. Sağlıklı yiyeceklerin yanında soda ayran da yer aldığında, zayıflamak çok da zor bir durum olmayacaktır. Soda ayran içtim ve zayıfladım demek elbette mümkün değildir, bu içecek uygun diyet ve spor ile birlikte tüketildiğinde verimli sonuçlar elde edilmesini destekler.

Soda Ayran Nasıl Yapılır?

Sodalı ayran yapmak çok kolay ve zahmetsiz. Dilediğiniz öğünde soda ayranı tüketerek sağlıklı bir seçim yapabilirsiniz. Ayranı sodayla hazırlarsanız bol köpüklü bir ayran elde etmiş olursunuz. Çifte lezzet bu bardakta! Bol köpük ve zayıflatan ayran! Evde sodalı ayran yapmak oldukça basittir. Hızlıca hazırlık yapabilmeniz için size pratik sodalı ayran tarifi de hazırladık. Bu kür ile zayıflamak da çok kolay! Şimdi malzemeleri hazırlayalım ve ardından sağlığa sağlık katan soda ayranı servis edelim:

Malzemeler:

1 şişe maden suyu

3 kaşık yoğurt

Limon suyu

Hazırlanışı:

Öncelikle büyük bir bardak içine 3 kaşık yoğurt ekleyin ve üzerine sodayı dökün. Şimdi de damak zevkinize göre birkaç damla limon suyu ilave edin. Yoğurt üzerine sodayı döktüğünüz anda biraz kabarcıklar çıkacağı için bardağınızı her zaman biraz büyük seçin. Yoğurdu ve sodayı güzelce çırparak ayran kıvamını elde edin ve afiyetle için. Tadını daha da lezzetlendirmek isteyenler ayranın üzerine bir tutam nane de ekleyerek daha ferah bir tat elde edebilirler. Eğer kullanılan yoğurt ev yapımı olursa; zayıflatma etkisi daha yoğun hissedilir.

Diğer tarif,

Sodalı Ayran Tarifi İçin Malzemeler

Yoğurt

Su

Tuz

Soda

Pratik soda ayran tarifi nasıl yapılır?

Yoğurt ve suyla koyu kıvamlı ayran yapılır. Biraz tuz atılır, iyice çırpılır ki köpüklü olsun ve bardağa koyulunca üzerine soda dökülür.