Soçi'deki Suriye toplantısına ilişkin Türkiye'den açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde Soçi’de yapılan Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların on beşincisi 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde Rusya Federasyonu’nun Soçi kentinde düzenlenmiştir. Toplantıda, ağırlıklı olarak Anayasa Komitesi bağlamında siyasi süreçteki son durum ile İdlip ve Fırat’ın doğusundaki gelişmeler ele alınmıştır.

Taraflar, Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu’nun 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen beşinci turunu kapsamlı şekilde değerlendirmiş, Anayasa Komitesi’nin sürdürülebilir ve etkin şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Suriyeli tarafların yanı sıra Komite üyeleri ve BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi ile sürekli temas halinde Komite’nin çalışmalarını desteklemeye yönelik kararlılıklarını teyit etmiştir.

Taraflar ayrıca, Komite’nin çalışmalarında ilerleme sağlanması ile anayasanın hazırlanması ve yazılması görevlerini yerine getirebilmesi için Usul Kuralları ve Temel Çalışma İlkeleri’ne uyulmasının önemini vurgulamıştır. Bu çerçevede, Komite çalışmalarının belirli bir çalışma planı ve metodoloji doğrultusunda yürütülmesi gerekliliği tarafımızdan güçlü bir şekilde ifade edilmiştir.

Toplantıda, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğine kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemler bir kez daha reddedilmiş; terörle mücadele bahanesiyle sahada hayata geçirilmeye çalışılan fırsatçı gayrı-meşru girişimlerin kabul edilmez niteliğine dikkat çekilmiştir. Suriye’de artış gösteren ve masum insanların ölümüne yol açan terör eylemleri kınanmış; keza Suriye’nin kuzey doğusunda sivillere yönelik artan saldırılardan duyulan endişe dile getirilmiştir.

İdlip’te ilgili mutabakatlar uyarınca sahada sükunetin korunmasına yönelik bağlılık taraflarca tekrarlanmıştır. Tarafımızca, ateşkes ihlallerinin ve sivilleri hedef alan saldırıların son bulmasına dair beklentimiz vurgulanmıştır.

Toplantı vesilesiyle, Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya gelmiştir. Toplantıda, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmalarına ilişkin işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar da ele alınmıştır.”