SOCAR’dan sosyal destek yağmuru

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çalışanları adına ‘Koruncuk İyilik Kolisi’ bağışında bulunan şirket, eğitim hakkı risk altında olan miniklerin Covid-19 salgını döneminde sağlıkla evde kalmalarına destek verdi.

Bağışlar devam edecek

SOCAR Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı Murat LeCompte, özel günlerde çeşitli sivil toplum örgütlerine bağışta bulunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: “Artık bir gelenek haline gelen yardımlarımızla ilgili olarak içinde bulunduğumuz durumda ne yapabileceğimizi düşündük. Değerlendirmelerimizin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yanı sıra Anneler Günü ile Ramazan Bayramı için de Covid-19 kampanyalarına bağışta bulunma kararı aldık. Bu salgından ülke olarak bir an önce kurtulmak ve normal yaşamlarımıza kavuşmak en büyük dileğimiz. Ancak süre uzarsa Babalar Günü ve Kurban Bayramı’nda da bu tür desteklerimizi sürdürme niyetimiz var. Amacımız hastalık süresince ihtiyacı olanların sağlıklı bir şekilde evlerinde kalabilmelerini sağlamak.”

460 bin liralık destek

SOCAR Türkiye, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü dolayısıyla çalışanları adına Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağış yapmayı planlıyor. Covid-19 nedeniyle uzaktan öğrenim gören öğrencilerin online eğitim masraflarına destek verecek olan şirket, Ramazan Bayramı’nda da Kızılay Dayanışma Projesi’ne katılmayı hedefliyor. SOCAR Türkiye’nin dahil olduğu Kızılay’ın Corona Dayanışma Projesi çerçevesinde ise ihtiyaç sahiplerine gıda ile hijyen malzeme desteği veriliyor. Üç özel günde yapılacak bağış tutarının 460 bin lirayı bulacağı tahmin ediliyor.