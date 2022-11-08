SOCAR Türkiye’den anlamlı reklam filmi
SOCAR Türkiye, Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıl işgal altında kalan Karabağ ve Doğu Zengezur`un geri alınışını reklam filmiyle ekranlara taşıyor.
Filmde tarihi Şuşa şehrinin kurtuluşu konu ediliyor. Çok sayıda anıtın bulunduğu şehir, Azerbaycan müziğinin beşiği olarak da biliniyor. Filmde Şuşa’nın yanında sanat ve kültürün geri alınmasına vurgu yapılıyor. Başarılı bir sinematografiyle ilerleyen yapımda Azerbaycan ve Türkiye’nin zaferlerle dolu tarihi ile ‘Bir millet, iki devlet’ ülküsü de öne çıkarılıyor.