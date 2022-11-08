SOCAR Türkiye’den anlamlı reklam filmi

Filmde tarihi Şuşa şehrinin kurtuluşu konu ediliyor. Çok sayıda anıtın bulunduğu şehir, Azerbaycan müziğinin beşiği olarak da biliniyor. Filmde Şuşa’nın yanında sanat ve kültürün geri alınmasına vurgu yapılıyor. Başarılı bir sinematografiyle ilerleyen yapımda Azerbaycan ve Türkiye’nin zaferlerle dolu tarihi ile ‘Bir millet, iki devlet’ ülküsü de öne çıkarılıyor.