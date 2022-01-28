Sobaya tiner döktü! Feci olay
Eskişehir'de 19 yaşındaki genç adam, ısınmak için sobaya tiner döktü. Parlayan tinerin yaktığı genç adam yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi, 75. Yıl Mahallesi, Tamirciler Sitesi’nde kaporta tamirhanesinde çalışan Arda Garip (19), dün sıfırın altında 10 dereceye düşen soğuk havada ısınmak için sobaya tiner döktü.
Tinerin parlaması sonucu sobanın çevresindeki malzemeler tutuşunca ise yangın kaçınılmaz oldu. Yangında Arda Garip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yangına ilk müdahaleyi, yangın tüpleriyle çevredeki esnaf yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Arda Garip, gelen ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Garip, yanık ünitesi yoğun bakım servisine alındı. Bir otomobilin de zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.