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Yerel Sobalı evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Sobalı evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 09:22:00 -
Sobalı evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın, Yağcılar Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Şeref Tosun'a ait sobalı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle çıkan yoğun dumandan 5 kişi etkilendi.

Dumandan etkilenenler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. (İLKHA)

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