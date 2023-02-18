Sneijder'den uluslararası yardım kampanyası! 'Türkiye benim ikinci vatanım'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde ağır yıkımlara sebebiyet veren deprem faciasının ardından Wesley Sneijder harekete geçti. Hollanda'da başlatılan yardım kampanyasında başrol oynayan Wesley Sneijder sıradaki hamlelerini anlattı.

Hollanda'da geçen hafta oynanan futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması kararı alınmıştı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında" ifadesi kullanılmıştı. Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz da Emmen ile yapılan karşılaşmaya ülkemizde yaşanan deprem felaketine destek mesajı içeren kaptanlık pazubendi ile çıktı.

SNEIJDER AÇIKLAMIŞTI

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Wesley Sneijder, "İzleyicilerimizin görmesi buraya geçen hafta sonu Eredivisie'deki tüm kaptanların giydiği bir pazubandı getirdim. Bir kulübün kaptanı dışında herkes Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için o bandı taktı. DHSC'de kulüpten arkadaşım Tarık Divarcı'nın başlattığı çok güzel bir girişim. Benden onu desteklememi istedi ve ben de yaptım" ifadelerini kullanmıştı.

TARIK DİVARCI, SKORER'E AÇIKLAMIŞTI

Hollanda'da destek amacıyla Türkiye ve Suriye bayraklı pazubandların kullanılmasına öncülük eden DHSC Utrecht'in antrenörü Tarık Divarcı Skorer'e konuşmuştu. Sneijder ile görüşerek pazubent fikrini hayata geçirdiklerini aktaran Divarcı, "Sneijder benim arkadaşım. Türkiye'de futbol oynadığı için ülkemizle sıcak bir bağlantısı var. Türkiye'yi çok seviyor. Ona "Bu pazubandları yaptıralım, 1. Lig'de kullansalar olur mu, bana yardımcı olur musun?" dedim. O da seve seve yardımcı olacağını söyledi. Hollanda Futbol Federasyonu ile görüşme yaptık ve planlarımızı anlattık. Onlar da sıcak baktılar ve yapalım dediler. Geçen hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 1. Lig'de oynanan maçlarda kaptanlar pazubent taktılar. Takımlar formalarını da imzaladılar ve bize verdiler. Biz de açık artırma ile formaları satacağız. Toplanan parayı da Türkiye'ye bağışlayacağız" sözlerini dile getirmişti.

SNEIJDER ULUSLARARASI KAMPANYA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, A Spor'a yaptığı açıklamada yardım kampanyasını uluslararası boyuta taşımak istediğini belirtti. Wesley Sneijder açıklamasında, "Depremzedelerin hayatlarının normale dönebilmesi için maddi destek çok önemli. Ben hızlı bir şekilde harekete geçerek Hollanda 1. Futbol Ligi'nde yer alan 18 takım kaptanlarına geçtiğimiz hafta sonu oynanan lig maçlarında takmaları için Türkiye ve Suriye bayraklarının yer aldığı kaptanlık pazubantlerini hazırlatıp gönderdim. Takım kaptanları bu pazubantleri takarak karşılaşmalara çıktılar. Maç sonlarında da açık artırma usulüyle satışa sunulmak üzere hem pazubantleri hem de o karşılaşmada giydikleri formaları imzalayarak bize geri gönderdiler. Biz de depremzedelere maddi destek sağlamak için özel olarak açtığımız site üzerinden bunların satışını yapacağız. Elde ettiğimiz tüm geliri de depremzedelere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIYACAĞIM"

Hollandalı futbol adamı yardım kampanyasını uluslararası boyuta taşımak için İtalya'ya gideceğini belirtti ve "Hafta sonunda İtalya'ya gideceğim. Orada farklı kulüp ve futbolcu arkadaşlarımla görüşmeler yapacağım. Kendilerinden depremzedelere yardım kampanyası için imzalı formalarını isteyeceğim. Bu isteğimi de geri çevireceklerini düşünmüyorum. Böylece Hollanda'da ulusal olarak başlattığımız bu projeyi uluslararası yardım kampanyasına çevireceğim" dedi.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Wesley Sneijder, deprem felaketinden haberinin olmasının ardından yaşadıklarını anlattı. Hollandalı futbol adamı, "İlk duyduğumda çok şaşırdım, şok oldum ve çok üzüldüm. İlk olarak İstanbul'dan birkaç arkadaşımı aradım. O bölge için ne yapmamız gerektiğini sordum. Deprem bölgesindeki durumu kendilerinden öğrenmeye çalıştım. Türkiye benim ikinci vatanım ve bende çok önemli bir yeri var. İlk geldiğimde beni nasıl karşıladıklarını ve ayrılırken de beni nasıl yolcu ettiklerini hiç unutamam. Aslında benim için çok farklı bir kültür olmasına rağmen kendimi orada hep evimde gibi hissettim. Türk insanının sıcakkanlılığı, misafirperverliği çok ayrı" dedi.