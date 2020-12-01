Koronavirüs vaka sayılarının hızlı artmasının ardından birçok alanda HES Kodu gösterme zorunluluğu gelmişti. HES Kodu, Kişinin koronavirüs takibinin kolayca yapılmasını sağlar. HES kodu, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ya da SMS ile alınma imkanı bulunuyor.

HES kodu ne anlama gelir?

Hayat Eve Sığar Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında şehir değişikliği, ziyaret ya da ulaşım gibi durumlarda kişilerin koronavirüs riskini taşıyıp taşımadığını takip etmek için kullanılan koddur. Paylaşılan HES kodları uygulama aracılığı ile ya da kurumlara sağlanan servisler üzerinden sorgulanması yapılabilir.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak gönderilir.