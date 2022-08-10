Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler 3.ön eleme turu rövanşında Slovacko ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman sat kaçta?

Slovacko-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe tur atlarsa kimle eşleşecek?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3.ön eleme turu rövanşında Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. Zorlu mücadele 11 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak. Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren ancak bireysel çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yarınki maçın kadrosunda olması beklenmiyor. Aynı şekilde sakatlığını atlatıp takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı devam eden Nazım Sangare'nin, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için sahaya çıkmayacaklar.

Bu oyunculardan başka yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedikleri için kadroda bulunmuyor. Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda yer almayan isimler arasında.