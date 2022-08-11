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Spor Slovacko-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu
Spor

Slovacko-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu rövanşında Slovacko ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-08-11 21:33:00 - 2022-08-11 22:21:08
Slovacko-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Slovacko ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Slovacko-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu

Slovacko-Fenerbahçe maçı 1-1 sona erdi. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe rövanş maçında aldığı beraberlikle tur atlayan taraf oldu. Fenerbahçe, play-off turunda Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşti.

28. dakikada orta sahada kazanılan topla buluşan Arda Güler, pasını sağ kanatta hareketlenen Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun çizgiden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
30. dakikada Arda Güler topu ceza sahası önünde Serdar Dursun'la buluşturdu. Serdar'ın şutunda kaleci ​​​​​​​Nguyen'in çeldiği top kornere çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

57. dakikada Fenerbahçe'nin golü geldi. Lemos'un kendi ceza sahası önünden rakip ceza sahası önüne doğru uzaklaştırdığı topu indiren Serdar Dursun iki rakibini çalımladıktan sonra uzaktan çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 0-1.

58. dakikada Slovacko beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde kaleci Altay'dan seken topu önünde bulan Sasinka'nın çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

70. dakikada oyuna yeni giren Kohut ceza sahası önünde topla buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Kalan sürede başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

 

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