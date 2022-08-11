Slovacko-Fenerbahçe maçı canlı izle | S Sport nasıl izlenir? S Spor nereden izlenir?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu rövnaşında Çekya eki.i Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayımlanacak?
UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak. Peki. maçı hangi kanal veriyor?
Slovacko-Fenerbahçe maçı canlı izle | S Sport nasıl izlenir? S Spor nereden izlenir?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3.ön eleme turu rövanşında Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak. Zorlu mücadele 11 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak. Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
S Spor 1 pek çok platform üzerinden izlenebiliyor. S Sport'u D-Smart 78. Kanal, Tivibu 73. Kanal, Kablo TV 240. Kanal, Turkcell TV+ 77. Kanal ve Vodafone TV 11. Kanal’dan izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.