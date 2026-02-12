  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MSB’den flaş açıklamalar Kabine muhalefeti çarptı CHP'liler 'bu kadarı olamaz' dedirtti: Tacizci başkana adliye önünde destek sloganları attılar! Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış Çocuklarınızın çantasını hemen kontrol edin! Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme! Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu
Spor Slavia Prag zirvede, Fenerbahçe takipte: Avrupa'nın en formda üçlüsü!
Spor

Slavia Prag zirvede, Fenerbahçe takipte: Avrupa'nın en formda üçlüsü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Slavia Prag zirvede, Fenerbahçe takipte: Avrupa'nın en formda üçlüsü!

Avrupa'nın en üst düzey 10 liginde şampiyonluk yarışı alev alırken, taraftarı önünde ve lig maratonunda henüz mağlubiyet yüzü görmeyen sadece 3 takım kaldı: Fenerbahçe, Benfica ve Slavia Prag. 21 haftalık periyotta 49 puan toplayarak birbirine ikiz gibi benzeyen istatistikler imzalayan bu üçlü, Real Madrid ve Bayern Münih gibi devlerin dahi yenildiği sezonda "nağmağlup" unvanlarını korumayı başararak Avrupa futboluna damga vurdu.

Avrupa futbolunun devleri birer birer devrilirken, kalelerini henüz kimseye teslim etmeyen sadece 3 kahraman kaldı! Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih gibi devlerin dahi hüsrana uğradığı sezonda; Fenerbahçe, Benfica ve Slavia Prag "yenilmezlik" zırhını kuşanarak tarih yazıyor.

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde şampiyonluk yarışı giderek kızışırken taraftarı önünde henüz mağlubiyet yaşamayan sadece 3 takım kaldı.

Tüm kulvarlarda yoğun bir tempoya sahne olan Avrupa'nın üst düzey 10 ligindeki takımlar arasında yalnızca Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ve Çekya ekibi Slavia Prag, liglerinde nağmağlup unvanıyla şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Üç takım da liglerinde şu ana kadar 21 haftayı geride bırakırken, 14 galibiyet ve 7 beraberlikle 49 puan topladı.

İKİ TAKIMDA MOURİNHO İZİ

Renkli kişiliği, tribünler ve basınla inişli-çıkışlı ilişkisiyle gündemde her zaman kendine yer bulan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'de başladığı sezonu Benfica'da sürdürüyor.

Mourinho yönetiminde bu sezon iki maça çıkan sarı-lacivertli ekip, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Dördünrcü haftadan itibaren kulübeyi Belçikalı Domenico Tedesco'ya emanet eden Fenerbahçe, 18 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam etti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 20 gün sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho, Portekiz temsilcisiyle ligde çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Slavia Prag ise istikrarını Aralık 2017'den bu yana görev yapan teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile ulaştı. Çek teknik adam, geçen yıl Prag ekibiyle şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

TEK TAKIM ZİRVEDE

Hiç yenilgisi bulunmayan 3 takım arasında sadece Slavia Prag ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlıları 5 puan geriden Sparta Prag takip ediyor.

Fenerbahçe, 52 puanı bulunan lider Galatasaray'ın ardından ligde ikinci sırada yer alırken, Benfica ise Porto (56) ve Sporting Lizbon (52) ile zirve mücadelesi veriyor.

Galatasaray, Porto ve Sporting Lizbon'un ligde birer yenilgisi bulunuyor.

EN İYİ AVERAJ BENFİCA'DA

Yenilgisiz takımlardan Benfica, 32 gollük averajla (44-12) diğerlerine göre daha iyi durumda.

Fenerbahçe'nin averajı 30 (48-18), Slavia Prag'ın averajı ise 29 (46-17).

BENFİCA, İKİ TAKIMIN TOPLAMINDAN PAHALI

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Benfica 357 milyon avroluk piyasa değeriyle diğer takımları geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin piyasa değeri 237 milyon avro olarak belirlenirken, Slavia Prag ise 105 milyon avro değerinde.

DEVLER FAZLA DAYANAMADI

Premier Lig'de 6 puan farkla lider durumdaki Arsenal, bu sezon ilk yenilgisini 3. haftada Liverpool karşısında alırken, toplam 3 kez mağlup oldu.

İspanya'da 1 puan farkla zirve yarışı veren takımlardan Barcelona 3, Real Madrid 2 kez sahadan puansız ayrıldı.

Almanya'da 19 hafta yenilgisiz ilerleyen Bayern Münih, evinde Augsburg'a 2-1 mağlup olarak bu unvanını kaybetti.

İtalya'da maç fazlası ve 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Inter, 2'si sahasında olmak üzere tam 4 kez mağlubiyet yaşarken, Fransa'da ise lider Paris Saint-Germain 2 kez haftayı puansız kapadı.

Hakemler bombaladı: 'Fenerbahçe'ye 3 kırmızı kart verilmedi! Penaltının da penaltıyla alakası yok!'
Hakemler bombaladı: 'Fenerbahçe'ye 3 kırmızı kart verilmedi! Penaltının da penaltıyla alakası yok!'

Spor

Hakemler bombaladı: 'Fenerbahçe'ye 3 kırmızı kart verilmedi! Penaltının da penaltıyla alakası yok!'

Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de solladı! Bu alanda Süper Lig’in en iyisi Göztepe
Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de solladı! Bu alanda Süper Lig’in en iyisi Göztepe

Spor

Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de solladı! Bu alanda Süper Lig’in en iyisi Göztepe

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçının biletleri satışa çıkıyor

Beklemiyorlardı! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon deplasmanına...
Beklemiyorlardı! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon deplasmanına...

Spor

Beklemiyorlardı! Fenerbahçe taraftarı, Trabzon deplasmanına...

Amrabat’ta İspanyol şoku: Real Betis vazgeçti, Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Amrabat’ta İspanyol şoku: Real Betis vazgeçti, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Spor

Amrabat’ta İspanyol şoku: Real Betis vazgeçti, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak
Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak

Spor

Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak

Fenerbahçe’nin rakibinde deprem! Takımın teknik direktörü kovuldu
Fenerbahçe’nin rakibinde deprem! Takımın teknik direktörü kovuldu

Spor

Fenerbahçe’nin rakibinde deprem! Takımın teknik direktörü kovuldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik
Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik

Spor

Acı haberi Fenerbahçe duyurdu: Eski futbolcumuzu kaybettik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor

Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23