CHP'nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: 'Bu pasta hepimize yeter'
Siyaset

CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
CHP’nin yolsuzluğunu bir kez daha ifşa etti: ‘Bu pasta hepimize yeter’

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den AK Parti’ye geçiş sürecinin perde arkasındaki "yolsuzluk ve rant" skandallarını patlattı. Seçim öncesi yapılan kapalı toplantılarda, listenin en üst sırasındaki isimlerin belediyeyi bir hizmet makamı değil, bir "pasta" olarak nitelediğini belirten Gürzel, "Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter diyerek birbirlerini motive ediyorlardı" dedi. Gürzel, CHP yönetiminin bu rant iştahını baskılamak yerine yol verdiğini vurgulayarak, partideki ahlaki çöküşü ifşa etti.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yerel seçim öncesinde bazı CHP'li meclis üyesi adaylarının, "Arkadaşlar Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter." diyerek yolsuzluk hesapları yaptığını iddia etti.

AK Parti'ye geçiş sürecini anlatan Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, yerel seçim öncesinde bazı CHP'li meclis üyesi adaylarının yolsuzluk planı yaptıklarını söyledi.

"BEYKOZ ÇOK BÜYÜK! BU PASTA HEPİMİZE YETER"

Vural, CHP'li üyelerin, "Arkadaşlar Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter." dediğini ifade etti.

Ensonhaber'e konuşan Vural, belediyedeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruya şu sözlerle cevap verdi:

"Şimdi bunları duymuştum. Bir toplantıda, o zaman daha seçim öncesi, hani yerel seçim öncesi bir toplantıda bir meclis üyesi adayının, hem de çok üst sıralarda yer bulmuş listede kendine, bir meclis üyesi adayının çıkıp da şöyle ellerini kaldırıp; 'Arkadaşlar Beykoz çok büyük, bu pasta hepimize yeter' dediğini duydum.

Açık açık. Yani kendince orada bizi motive ediyor çalışmaya. Ya burada dedim ki ne oluyor? Burada bir sıkıntı var. Biz pasta yemeye gelmiyoruz burada. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Yani belediye işi, meclis üyeliği tamamen vatandaşla belediye arasında köprü olacaksınız, hizmet getireceksiniz, dert çözeceksiniz, problem çözeceksiniz... Bunun için yani yapılabilen her şeyi vatandaşa hizmet olarak götürmek için geldiğiniz ve tercih ettiğiniz bir makam olmalı. Böyle pasta yenecek bir yer değil, olmamalı yani.

Gözünüz pastada olmamalı bir kere. Ve bu en üst sıralardan listede kendine yer bulan ve şu anda Büyükşehir'de meclis üyesi kendisi. Tabii ben bunun sinyallerini aldım, aldım ama yine de diyorum ki; yok o kadar değildir, sonuçta düzeltilir. Öyle değil yani bastırılır. Bu duygular parti tarafından bastırılır. Herkese 'Ne diyorsun sen?' der. Tabii bu izin vermez böyle bir şeye. 'Hayır böyle şeylere girilmez' denir. Bu kadar rahatlık olmamalı, olmazdı diye düşünüyordum ama varmış. Varmış."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Chp demek

Hırsızlık demektir Ekremde ostanbuk nunet nimet diyerek soydu ibbyi
