Kadın - Aile
13
Selma Savcı Giriş Tarihi:
O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Öksürük tedavilerinde birebir bir şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor bu besin...

#1
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Öksürük rahatsızlıkların devamında görülebilir. Öksürüğün doğal birçok yöntemi vardır. Kış aylarında yaşam kalitesini düşüren öksürük nasıl geçer? İşte tek besinle şifalanma formülü...

#2
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Dünya genelinde artış gösteren kronik solunum yolu şikayetlerine karşı geleneksel tıp literatürü modern laboratuvar çalışmalarıyla birleşti. Uzmanlar, akgünlük sakızının içeriğindeki bileşenlerin inatçı öksürüğü dindirmede klinik düzeyde başarı sağladığını bildirdi.

#3
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Modern tıbbın çözüm aradığı kronik öksürük ve bronşiyal inflamasyon sorununa karşı antik çağlardan beri kullanılan akgünlük sakızı (Boswellia serrata), bilim dünyasının merceği altına alındı.

#4
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Kış aylarından sonra geçmek bilmeyen ve yaşam kalitesini düşüren öksürük nöbetlerine karşı bu reçinenin sunduğu fitokimyasal destek, yabancı bilim insanları tarafından mercek altına alındı.

#5
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Almanya'daki Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi bünyesinde yapılan fitoterapi araştırmaları, akgünlük sakızının içerisinde bulunan boswellik asitlerin, vücuttaki iltihap yapıcı enzimleri baskıladığını ortaya koydu.

#6
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Araştırma sonuçları, bu doğal reçinenin sadece semptomları hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda akciğer dokusundaki ödemi azalttığını kanıtladı.

#7
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiliz Fitoterapi Derneği Üyesi Dr. Simon Mills, bitkisel reçinelerin solunum yolları üzerindeki bariyer etkisine dikkat çekti.

#8
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Mills, "Boswellia, lökotrien sentezini bloke ederek hava yollarındaki aşırı duyarlılığı minimize etti. Bu durum, özellikle astım kökenli veya alerjik kaynaklı inatçı öksürüklerde kimyasal ilaçlara güçlü bir alternatif oluşturdu" şeklinde konuştu.

#9
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Amerikalı İmmünolog Prof. Dr. Heather Zwickey ise akgünlük sakızının bağışıklık sistemi üzerindeki düzenleyici etkisini vurguladı.

#10
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Zwickey, "Yaptığımız gözlemlerde, akgünlük sakızı kullanımının solunum yolu mukozasını onardığı ve enfeksiyon sonrası devam eden 'kuru öksürük' evresini kısalttığı saptandı" ifadesini kullandı.

#11
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

KULLANIM YÖNTEMİ VE UYARILAR

#12
Foto - O nöbetlere nefes olacak... Sakız deyip geçmeyin! Kuru öksürüğün ilacı

Yer alan verilere göre, sakızın tütsü olarak solunması veya doğrudan çiğnenmesi yerine, standardize edilmiş özlerinin tüketilmesinin biyoyararlanımı artırdığı kaydedildi.

