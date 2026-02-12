  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya Balkan ülkesinde bir ilk! Başbakan yardımcısı Türk oldu Uyuşturucu batağında bir fenomen daha! Enes Batur havalimanında kelepçelendi Mansur Yavaş hakkında 11. soruşturma! Beypazarı'na da fesat karıştırmış Çocuklarınızın çantasını hemen kontrol edin! Merkez Bankası’ndan "piyasa gerçekleri" ayarı: Enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncelleme! Epstein belgeleri Dubai’ye kadar uzandı: Sapkın CEO’nun kirli geçmişi DP World’ü yaktı! Milyar dolarlık yatırımlar durduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar Trump'tan 'Hastaysan öl' kesintisi Galatasaray'dan şampiyonluk istatistiği! Cimbom 50 puanı geçtiği 7 sezonun 6'sını...
Gündem Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı
Gündem

Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akın Gürlek'e "seni oyacağız" diyen gözü dönmüş herif! CHP'li gençlik kolları başkanı kodesi boyladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapan CHP'li Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız adlı şahıs paketlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in atanma kararına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan yoruma soruşturma başlatıldı.

"Asayişberkemal34_" Instagram hesabından yapılan bir paylaşıma "Seni karış karış oyacağız Gürlek." şeklinde paylaşım yapan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada Yıldız'ın ifadesi sonrasında "terörle mücadelede görev almış kişilere hedef gösterme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP'liler 'bu kadarı olamaz' dedirtti: Tacizci başkana adliye önünde destek sloganları attılar!
CHP'liler 'bu kadarı olamaz' dedirtti: Tacizci başkana adliye önünde destek sloganları attılar!

Gündem

CHP'liler 'bu kadarı olamaz' dedirtti: Tacizci başkana adliye önünde destek sloganları attılar!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı

Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı

Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı
Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı

Gündem

Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı

Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası
Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası

Gündem

Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Derdimiz memleket

Bunlar iktidar olsa insanı havaya bile muhtaç ederler. Tutuklandı kanun yetersiz kahraman olarak çıkarsa kötü. Adalet diye bağırıyorlar iktidar olmadan kimleri asacaklarını belirliyorlar. Rahmetlik Menderes ide böyle idam etmediler mi?

Hakan

Guzel haber..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!
Dünya

ABD eskiye geri dönüyor! Trump’tan Pentagon’a "kömür" talimatı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da maden işçileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, Amerikan kömür endüstrisini canlandırac..
Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!
Siyaset

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’lileri panikletti! CHP’den Akın Gürlek’in bakanlığına çirkin tepkiler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’li belediye başkanlarının hırsızlıklarını yargıya taşıyan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olması CHP’..
Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu
Gündem

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu

Kirli küresel ağın en karanlık ismi Jeffrey Epstein hakkında sarsıcı bir gerçek daha ifşa oldu: Epstein’ın "Marius Robert Fortelni" adıyla s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23