Kurtulmuş’tan CHP’nin kürsü işgaline sert tepki: Anayasaya aykırı, kabul edilemez!

Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Urska Klakocar Zupancic ile ortak basın toplantısı düzenleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin Meclis'teki kürsü provokasyonunu tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Kabul edilemez, anayasaya aykırı" dedi.

TBMM'de yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin ederken CHP'li vekillerin kürsüyü işgal etmesi ile gergin anlar yaşandı. CHP vekilleri ile AK Partili vekiller birbirine girdi.

Kurtulmuş Meclis'teki kavgaya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Numan Kurtulmuş, ''Yemini önlemeye kalkmak demokraside yok. CHP'nin davranışı demokratik değil'' dedi.

YUMRUKLAŞMALAR OLDU

Yeni atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yemin töreni için TBMM Genel Kurulu'na geldi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yemin etmek üzere Gürlek'i kürsüye davet ederken, CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ettiler. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de kürsüye yöneldiler. Milletvekilleri arasında bu sırada itişmekler ve yumruklaşmalar yaşanmıştı.