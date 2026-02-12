Anadolu bir kez daha Avrupa’ya bağlanıyor: AJet yeni yurt dışı seferini duyurdu

AJET, ANADOLU’YU AVRUPA’YA BAĞLIYOR

AJet, yeni hattı ile Sivas ve çevre illeri Avrupa’ya bağlayacak. AJet’in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan Köln Bonn Havalimanı’na ilk seferi, 8 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Yaz boyunca haftada bir gün (Çarşamba) karşılıklı olacak seferler 9 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

SİVAS - KÖLN BİLETLERİ SATIŞTA

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ve yurt dışı seyahatleri daha erişilebilir kılacak yeni hat, başta Almanya’da yaşayan Türkler olmak üzere, iki ülke arasında turistik ve ticari amaçlı seyahat edenler için önemli bir alternatif sunacak. AJet’in Sivas - Köln biletleri, satışa çıktı.