Tavuklarını yiyen tilkiyi beklerken istinat duvarının altında kaldı!


Tavuklarını yiyen tilkiyi beklerken istinat duvarının altında kaldı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Tavuklarını yiyen tilkiyi beklerken istinat duvarının altında kaldı!

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, tavuklarını yiyen tilkiyi yakalamak için açık kasa kamyonette bekleyen Ahmet Yıldırım (78), istinat duvarının altında kaldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Karakoca Mahallesi’nde 78 yaşındaki Ahmet Yıldırım, tavuklarını yiyen tilkiyi yakalamak için evinin yakınında park ettiği açık kasa kamyonetinde beklemeye başladı. Ancak bölgede etkili olan yağış nedeniyle kamyonetin yanında bulunan eski istinat duvarı çöktü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte Yıldırım aracıyla beraber enkazın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve jandarma sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ahmet Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk babası olan Yıldırım’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan eşi ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yağışlı havalarda özellikle eski ve riskli yapıların bulunduğu alanlarda vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

 

