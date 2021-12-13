Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag nerenin takımı?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde Slavia Prag ile eşleşti. Futbolseverler bir yandan eşleşmeleri takip ediyor bir yandan da rakipleri inceliyor. Peki, Slavia Prag hangi ülkenin takımı?
UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. 13 Aralık Pazartesi günü Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri çekildi. Fenerbahçe, Slavia Prag ile eşleşti. Peki, Slavia Prag hangi ülke takımı?
Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag nerenin takımı?
Slavia Prag, Çekya ekibidir. Prag kentinin takımı olan Slavia Prag maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır.