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Spor Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadrosu!
Spor

Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadrosu!

Slavia Prag hangi ülke takımı? Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu. Slavia Prag hangi ülkenin takımı?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:26:00 - 2021-12-13 16:34:53
Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadrosu!

Slavia Prag hangi ülke takımı? Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu. 

Konferans Ligi play-off ilk maçları 17 Şubat 2022'de rövanşları ise bir hafta sonra oynanacak. Fenerbahçe play-off'taki rakibini elemesi durumunda son 16'daki rakibiyle 25 Şubat'taki eşleşmede karşı karşıya gelecek. Peki Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadrosunda kim var?

Slavia Prag hangi ülkenin takımı?

SK Slavia Prag, Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.

Slavia Prag kadrosu

Slavia Prag kadrosu!

Slavia Prag kadrosu!

Slavia Prag kadrosu!

Ondřej Kolář

David Hovorka

Tomáš Holeš

Vladimír Coufal

Nicolae Stanciu

Peter Olayinka

Josef Hušbauer

Stanislav Tecl

Jaroslav Zelený

Mick van Buren

Ondřej Kúdela

OSLukáš Provod (Plzeň'den kiralık)

Jan Bořil

Milan Škoda

Tomáš Souček

SPetr Ševčík

Ladislav Takács

Michal Frydrych

Jakub Hromada

Ibrahim Traoré

Lukáš Masopust

Abdulla Yusuf Helal

Jakub Markovič

Přemysl Kovář

Jakub Hora (Teplice'den kiralık)

SK Slavia Praha

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