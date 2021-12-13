Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadrosu!
Slavia Prag hangi ülke takımı? Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu. Slavia Prag hangi ülkenin takımı?
Slavia Prag hangi ülke takımı? Ülkemizi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe'nin play-off'taki rakibi belli oldu. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag oldu.
Konferans Ligi play-off ilk maçları 17 Şubat 2022'de rövanşları ise bir hafta sonra oynanacak. Fenerbahçe play-off'taki rakibini elemesi durumunda son 16'daki rakibiyle 25 Şubat'taki eşleşmede karşı karşıya gelecek. Peki Slavia Prag hangi ülkenin takımı? Slavia Prag kadrosunda kim var?
Slavia Prag hangi ülkenin takımı?
SK Slavia Prag, Prag şehrinde bulunan bir Çek futbol kulübüdür. 1892'de kurulan bu kulüp maçlarını 21,000 kapasiteli Synot Tip Arena'da oynamaktadır. Şu an Çek Gambrinus liga'da oynamaktadır.
Slavia Prag kadrosu
Ondřej Kolář
David Hovorka
Tomáš Holeš
Vladimír Coufal
Nicolae Stanciu
Peter Olayinka
Josef Hušbauer
Stanislav Tecl
Jaroslav Zelený
Mick van Buren
Ondřej Kúdela
OSLukáš Provod (Plzeň'den kiralık)
Jan Bořil
Milan Škoda
Tomáš Souček
SPetr Ševčík
Ladislav Takács
Michal Frydrych
Jakub Hromada
Ibrahim Traoré
Lukáš Masopust
Abdulla Yusuf Helal
Jakub Markovič
Přemysl Kovář
Jakub Hora (Teplice'den kiralık)