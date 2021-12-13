Slavia Prag-Fenerbahçe play-off maçı ne zaman?
Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman oynanacak? Avrupa Konferans Ligi play-off kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Peki, Feherbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe Slavia Prag ilk maç nerede?
Avrupa Konferans Ligi play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Peki, Fenerbahçe’nin maçı ne zaman?
Slavia Prag-Fenerbahçe play-off maçı ne zaman?
Fenerbahçe ilk maçını 17 Şubat’ta Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, rövanşı ise 24 Şubat’ta deplasmanda oynayacak.
Kura çekimi öncesi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, gönlünden geçen takımın Fenerbahçe olduğunu açıklamıştı. Trpisovsky, "Stadyumları ve kulüpleri tanımayı seviyorum ve bu yüzden kurada Fenerbahçe'yi istiyorum. Güzel statları var, müthiş bir ortam olur" ifadelerini kullandı.
Kura çekiminin ardından Slavia Prag, sosyal medya hesabından "Teknik direktörümüzün dileği gerçek oldu" paylaşımında bulundu.