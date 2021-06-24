Slaven Bilic Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak? Slaven Bilic Fener’in yeni hocası mı?

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, önceki gün yaptığı açıklamada teknik direktörü pazartesi günü açıklayacağını duyurdu. Adayları iki isme indirdiklerini ifade eden sarı-lacivertli kulübün başkanı, "İki buçuk da diyebilirim" ifadesini kullandı.

Slaven Bilic Fenerbahçe teknik direktörü mü olacak?

Marco Silva ve Paulo Fonseca isimlerini gündeminde tutan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'buçuk' olarak bahsettiği adayın Slaven Bilic olduğu ileri sürüldü.

Slaven Bilic hangi takımı çalıştırıyor?

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic, şu anda Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın başında.

Slaven Bilic kimdir?

Slaven Bilic, 11 Eylül 1968 tarihinde Hırvatistan, Split’de doğmuştur. Babası, Split Hukuk Fakültesi dekanı, annesi öğretmendir. Slaven Bilic, Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat ve aynı zamanda Rock’çı müzisyendir. 13-14 yaşlarındayken para kazanmak için Split sokaklarında gazete satmış.

Futbol hayatına 9 yaşındayken Hajduk Split takımının alt yapısında başladı. Ligde olan West Ham United adlı İngiliz futbol takımına transfer oldu. Buradaki başarılı performansı milli takıma çağırılmasına vesile oldu. 1997 yılında da İngiltere’de 1. Ligde olan Everton takımına transfer oldu. 2000 yılında Futbola başladığı takım olan Hajduk Split’e transfer olduktan sonra 2001 yılında 33 yaşındayken jubilesini yaparak futbolu bıraktı.

Emekli olduktan sonra ilk ve son takımı olan Hajduk Split’de teknik direktörlük yapmaya başladı. İki sene sonra da Hırvatistan U-21 Takımının Antrenörlüğünü yapmaya başladı. 2006 yılında Hırvatistan A Milli Takımı’nın başına geçti. 2012 yılına kadar bu göreve devam etti. 2012-2013 sezonunda bir rus takımı olan Lokomotiv Moskova‘yı çalıştırdı.

Slaven Bilic, 2013-14 sezonunda 2+1 yıllık anlaşma yaparak Beşiktaş Futbol Takımının teknik direktörlüğü görevine geldi.

Slaven Bilic, 1993 yılında Andrijana Bilic ile boşandı. Leo (d.1997) adında oğlu ve Alana (d.2000) adında kızı vardır. Slaven Bilic, 2009 yılından beri İvana Djeldum ile birliktedir. 6 Aralık 2014 tarihinde bir kız çocuğu oldu. Bebeğe Hırvatça’da ‘Kartal’ anlamına gelen ‘Orao’ ismi verildi. Slaven Bilic, Aynı zamanda profesyonel müzisyendir. New era Rawbau adlı müzik gruplarının gitaristidir. Hukuk Fakültesi mezunu bir avukat olan Slaven Bilic, bir dönem çocuk hakları için Unicef‘e gönüllü avukatlık yaptı.

Slaven Bilic hangi takımlarda oynadı?

1977-1988 – Hajduk Split

Profesyonel Futbol Kariyeri:

1988-1993 – Hajduk Split

1988-1988 – Primorak (kiralık)

1988-1989 – Šibenik (kiralık)

1993-1996 – Karlsruher

1996-1997 – West Ham United

1997-2000 – Everton

2000-2001 – Hajduk Split

Slaven Bilic hangi takımları çalıştırdı?

Teknik direktörü Slaven Bilic kariyeri

2001-2002 – Hajduk Split

2004-2006 – Hırvatistan U-21

2006-2012 – Hırvatistan

2012-2013 – Lokomotiv Moskova

2013- 2015 Beşiktaş