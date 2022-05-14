Skandal! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu parlamentoda ağırlanmış
Terör örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar'ın İsveç Parlamentosunda konferans düzenlediği skandalı ortaya çıktı.
Avrupa ve İsveç'te PKK terör listesinde olmasına rağmen terör örgütü yandaşları İsveç sokaklarında her hafta gösteri yapabilirken, İsveç parlamentosunda da ağırlanıyor.
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar'ın 27 Nisan'da İsveç Parlamentosunda iki gün boyunca konferans verdiği basın toplantısı yaptığı ortaya çıktı.
Konferansta terör örgütü PKK'nın terör listesinden çıkarılması istenirken, Türkiye aleyhinde çirkin propaganda yapıldı.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ninde daha önceden terör örgütü PKK/PYD sözde yöneticilerini defalarca makamında ağırlayarak bunları sosyal medya hesabından duyurmuştu.