Skandal tasarı: İsrail meclisi karıştı! Milletvekilleri protesto etti, belgeleri yırttı! İlişkin düzenleme

İsrail Meclisi Knesset'te 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin soruşturmaları üstlenmek üzere bir siyasi komisyon kurulmasını öngören tartışmalı yasa tasarısı oylamaya sunulurken gergin anlar yaşandı. Muhalif milletvekilleri ve İsrailli protestocular, söz konusu komisyonun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine soruşturmalara yön verme imkanı tanıyacağını ve siyasi olarak kontrol edilen bir mekanizmanın süreci baltalayacağını belirtti. konuya ilişkin protestocular, pankart açarak siyasetçileri protesto etti. Protestolar sırasında göstericiler salona arkalarını dönerken, bazı muhalif milletvekilleri de tasarının yazılı olduğu belgeleri yırtarak tepkilerini ortaya koydu.

KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA DETAYLARI

Yetki sınırlarını Netanyahu hükümetinin belirleyeceği tasarı, protestocuların sloganları eşliğinde oylamaya sunuldu. Oylama sırasında aralarında muhalif milletvekillerinin de bulunduğu birçok kişi salondan çıkartıldı. Oturumda 53 milletvekilinin tasarı lehine, 48’inin ise aleyhine oy vermesinin ardından tasarı ön okumada onaylandı. Söz konusu tasarı, yasalaştırılmadan önce son değerlendirmeler için Knesset Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi’ne iletilecek.

İsrail muhalefeti, bu girişimde hükümetle iş birliği sağlamak istemediğinin altını çizerek, siyasi komisyon tarafından 7 Ekim olaylarına ilişkin yürütülecek bir soruşturmanın nihayetinde hükümet tarafından kontrol edileceğini belirtiyor.