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İSLAM Ali Erbaş skandal olayın ardından 81 il müftüsüne talimat verdi!
İSLAM

Ali Erbaş skandal olayın ardından 81 il müftüsüne talimat verdi!

Lisede öğrenciler tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde sabah namazını birlikte kıldığı 81 ilin müftüsüne, camilerde çocuklara ve gençlere Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis-i şerif dersleri yapılması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 23:27:00 - 2022-06-08 23:33:41
Ali Erbaş skandal olayın ardından 81 il müftüsüne talimat verdi!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde sabah namazını kıldırdığı programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanlığı üst düzey yöneticileri ile 81 ilin müftüsü de katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, namaz sonrası konuşmasında, 81 ilin müftüsüyle ilk defa Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde namaz kılındığını belirtti.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin açılışının 2 yıl olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “İnşallah kıyamete kadar mihrabında secdeler eksik olmaz, minarelerinden ezanlar kıyamete kadar göklere yükselir. Kürsülerinden dersler, minberinden hutbeler hiçbir zaman eksik olmaz.” dedi.

Camilerde dersler yapın

Başkan Erbaş, 81 ilin müftüsüne seslenerek, “İlinizdeki ulu camilerde, merkezi camilerde Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis-i şerif dersleri yapın. Cemaatimiz az olur, çok olur ama devamlı olması bereketlidir. Gençlerimize ayrı dersler, çocuklarımıza ayrı dersler mutlaka olmalı. Cami derslerine çok önem veriyoruz.” diye konuştu.

İlim, medeniyetimizin temelini oluşturuyor

“İlim, irfan, bilgi, hikmet bizim dinimizin medeniyetimizin temelini oluşturuyor” diyen Başkan Erbaş, insanlara doğru dini bilgiyi usulüne uygun bir şekilde verildiğinde dinin doğru bir şekilde yaşanmasına vesile olacağını söyledi.

Namaz sonrası Başkan Erbaş, 81 ilin müftüsüyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kur'an-ı Kerim'e tekme olayı kamuoyunu ayağa kaldırdı

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir lisede, sınıftaki öğrencilerden birisi elindeki Kur'an'ı havaya fırlatırken diğeri de tekme attı. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemi kamuoyunu ayağa kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

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