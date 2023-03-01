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Dünya Skandal karar sonrası Irak'tan geri adım
Dünya

Skandal karar sonrası Irak'tan geri adım

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin, Kerkük'te Türkmencenin de resmi yazışma dilleri arasında kullanılması yönünde talimat verdiği bildirildi. Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği'nin Kerkük'te resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçenin kullanılması yönünde aldığı skandal karar büyük tepkilere yol açmıştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 20:12:00 -
Skandal karar sonrası Irak'tan geri adım

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Sudani, Kerkük'teki resmi yazışmalarda Arapça ve Kürtçenin yanı sıra Türkmenlerin ana dili olan Türkmencenin kullanılması talimatı verdi.

Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği, Kerkük'te resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçenin kullanılması için Kerkük Valiliği'ne yazı göndermişti.

Kerkük'te yoğun olarak yaşayan Türkmenlerden bu karara tepki gösterilmişti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosu'ndan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye çağrı yapılarak, kararın iptal edilmesi istenmişti.

Irak Meclisi Türkmen Grubu'nca yayımlanan açıklamada, Kerkük’te Türkmencenin yok sayılması kararının anayasaya aykırı olduğu ve bunun kabul edilmediği kaydedilmişti.
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