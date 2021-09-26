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Dünya Skandal karar! O ülkeden sapkınların evlenmesine onay
Dünya

Skandal karar! O ülkeden sapkınların evlenmesine onay

İsviçre'deki sapkın evliliklerle ilgili referandumda seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullanarak büyük bir skandala imza attı. Böylelikle sapkınların evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmelerine ilişkin düzenleme kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 18:31:00 -
Skandal karar! O ülkeden sapkınların evlenmesine onay

İsviçre'de sapkınların evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullandı.

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de yaklaşık 5,5 milyon kayıtlı seçmenin 3 milyona yakını referandum için sandık başına gitti. Ulusal referandumda geçici sonuçlara göre sapkınların evlenmesine ve evlat edinmelerine izin verilmesi için seçmenlerin yaklaşık yüzde 64’ü "evet", yüzde 36’sı ise "hayır" oyu kullandı.

Böylelikle sapkınların evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmelerine ilişkin skandal düzenleme kabul edildi.

Aile kurumunu dinamitleyen 30'uncu ülke oldu

Eşcinsel sapkın evlilikler konusunda İsviçre, dünyada yasanın geçtiği 30'uncu ülke oldu.

Ülkede Evanjelistlerin de dahil olduğu sağ kesimler, özellikle çocukları olumsuz etkileyeceği gerekçesiyse kampanya aleyhinde çalışmıştı.

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Yorumlar

Putyirtan

yahudi-zillet takimi hemen gitsin. Biletler benden.
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