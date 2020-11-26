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Dünya Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması için Azerbaycan hükümetine çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:34:00 - 2020-11-26 13:59:42

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan hükümetine Fransa’yı AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarma çağrısında bulundu.

Azerbaycan Milli Meclisi, hükümeti sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni tanımaya çağıran Fransız Senatosunun kararı hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada Azerbaycan parlamentosunu Örgütün liderliğine, "Fransa’yı AGİT Minsk Grubu’ndan çekmeye çağırmak, Azerbaycan ile Fransa arasındaki siyasi ilişkileri yeniden gözden geçirmek, ekonomik ilişkileri yeniden analiz etmek ve uygun önlemleri almak" konularını değerlendirmesi için hükümete çağrıda bulundu.

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Yorumlar

once fransiz soykurimlarini tek tek sayarak LANETLESIN VE UTANC ANITI DIKILSIN!!!!

OKUL KITAPLARINA DA GIRMELI BU BAHSI BARBAR EMPERYALIST SOYKIRIMLAR, Bu kahpelikleri ve en son bu yaptiklari alcakligi yeni nesillerimiz taniyarak buyusun
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