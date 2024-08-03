Skandal ifşa oldu: İş Bankası ne kadar Erdoğan düşmanı varsa hepsine büyük jest yapmış!

Fatih Altaylı, İş Bankası sponsorluğunda, hakaret içerikli yazısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. CHP'nin bankası olan İş Bankası büyük tepki almıştı. Şimdi de İş Bankası'nın ne kadar Erdoğan düşmanı sözde gazeteci varsa hepsini topalıp Paris'e olimpiyatlara götürdüğü ortaya çıktı.

Altaylı İş bankası sponsorluğunda, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik savaş tehditlerini eleştirirken, Türkiye'nin Karabağ ve Libya'daki müdahalelerini yanlış bir şekilde yorumlayarak, Karabağ'da Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği küçümsedi. Libya'daki rolümüzü ise çarpıtmıştı. Özlem Gürses adlı şovmnen kadının yayınladığı videoda yeni bir skandal ortaya çıktı. İş Bankası bultuğu tüm muhalifleri Paris Olimpiyatlarına göndermiş!