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Spor Skandal iddia: Katar rüşvet teklif etti
Spor

Skandal iddia: Katar rüşvet teklif etti

Yazar ve araştırmacı Amjad Taha, Dünya Kupası açılış maçını oynayacak olan Katar'ın Ekvatorlu futbolculara rüşvet teklif ettiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 07:51:00 -
Skandal iddia: Katar rüşvet teklif etti

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak maç ile ilgili ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yazar ve araştırmacı Amjad Taha sosyal medyadan paylaştığı bir yazıyla, turnuvanın açılış maçında Ekvator ile karşılaşacak Katar'ın rüşvet teklifinde bulunduğunu yazdı.

Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiğini ve bu bilginin iki taraftan da doğrulatıldığını yazdı.

Katar ile Ekvator 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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Yorumlar

YAHYA ÖZAL

Iddia mı skandal, böyle ahlaksız bir teklif yapmak mı?

Dadaş

Müslüman isanlar afrikada aç gezerken bu ülkenin bu organizasyona yatırdığı parayı haber uapta eyvallah diyeyim
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
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