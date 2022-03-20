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Gündem Skandal görüntüler: Düşmanın denize döküldüğü yerde "terör örgütü PKK" ve "teröristbaşı Apo" sloganları!
Gündem

Skandal görüntüler: Düşmanın denize döküldüğü yerde "terör örgütü PKK" ve "teröristbaşı Apo" sloganları!

HDP'nin Nevruz adı altında düzenlediği etkinliklerde terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan propagandası yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 23:21:00 -

HDP öncülüğünde İstanbul, İzmir ve birçok kentte düzenlenen ‘Nevruz’ etkinliklerinde terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

İstanbul Yenikapı’da, İzmir’de ise Gündoğdu Meydanı’nda yapılan HDP’nin Nevruz etkinliği terör propagandasına sahne oldu.

İstanbul’da yapılan etkinlikte PKK lehine sloganlar atılıp, sözde 'Kürdistan' paçavraları açıldı.

Düşmanın denize döküldüğü yerde terör örgütü sloganları

 

İzmir’de ise Yunan işgalinin son bulduğu kordon boyundaki Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen Nevruz etkinliğinde “biji serok apo” sloganları atıldı.

Kaynak: Veryansıntv

 

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