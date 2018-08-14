Skandal F-35 kararı sonrası Yunan lobisi sevinçten havalara uçtu

ABD Kongresi'nin her iki kanadında onaylayıp Başkan Donald Trump tarafından imzalanan Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) kapsamında Türkiye'ye F-35 satışlarının durdurulmasını, Amerika'daki Yunan lobisi memnuniyetle karşıladı.

Lobi örgütlerinin önde gelenlerinden, Türkiye'ye F-35 ambargosu çıkmasında etkili rol oynayan Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), kararla ilgili bir açıklama yaptı.

TÜRKİYE'YE KARŞI KÜSTAH SÖZLER

HALC İcra Direktörü Endy Zemenides, ''F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesinin NDAA'ya eklenmesi, çok uzun zaman önce yapılmış olması gereken ABD-Türkiye ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi yönünde bir ilk adım'' dedi.

''Çok uzun zamandır Türkiye bölgede dokunulmazlıkla hareket edip ABD'nin müttefiklerini tehdit ediyor, uluslararası hukuku ihlal ediyor ve bölgesel güvenliğe zarar veriyor'' diyen Zemenides, ''Trump yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskıyı artırmasından mutluyuz, ama geçici önlemlerin ABD'nin Türkiye'ye yönelik uzun vadeli politikasının daha geniş çaplı yeniden değerlendirmesinin parçası olması lazım. Türkiye Batı'ya ve demokratik standartlara sırtını çevirme niyetini belli etmiştir. Amerikan silahları ABD'nin Yunanistan gibi müttefiklerini tehdit etmek, Kıbrıs gibi ABD'nin stratejik ortaklarını işgal etmek, ABD'nin değerlerine ve bölgedeki çıkarlarına zarar vermek için kullanılamaz'' şeklinde konuştu.