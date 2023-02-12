Sizin yatacak yeriniz yok! Köpükten bina ortaya çıktı

Hatay’da yıkılan bir binanın gövdesinde köpük kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde enkaz halindeki binadan çıkan köpükler, izleyenlere bu kadarına pes dedirtti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma faaliyetleri 7. gününde sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının da sürdüğü şehirlerden biri olan Hatay’da kaydedilen görüntüler ise bu kadarına pes dedirtti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, binanın gövdesinde köpük kullanıldığı görüldü.

Cep telefonu kamerası ile köpük kullanılan binanın enkazını çeken vatandaş, “Taşıyıcı kolonlar sağlam değil, köpük. Binanın yarısı köpük yarısı beton. Numuneler alacağız zaten. Bu adamların kaçmasına izin vermeyin. Süleyman Mutlu Apartmanı, Firuz Mutlu Apartmanı Antakya Hatay. Yargılanması lazım” diyerek binayı yapan yetkililere tepkisini gösterdi.