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Gündem Sizin söyleminize de lanet olsun, mantığınıza da!
Gündem

Sizin söyleminize de lanet olsun, mantığınıza da!

Yeniakit Publisher
2024-01-15 10:00:00 -
Sizin söyleminize de lanet olsun, mantığınıza da!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Sizin söyleminize de lanet olsun, mantığınıza da!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev almış bazı isimlerin, ülkesi aleyhine yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

akit’in manşetini okudunuz..

“Bunun adı uşaklık” diyor akit..

Gerçekten de..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışıp..

Amerika’nın düdüğünü öttürmek, nedir?

Hele hele..

Amerika’nın desteklediği ve maşa olarak kullandığı PKK’lı teröristlerin saldırısında, bir ay içinde 22 şehid verdiğimiz bir süreçte..

Şu ifadeleri kullanmak, TSK’da görev yapmış kişiye yakışır mı?

Emekli Albay Orkun Özeller konuşuyor:

“Sınırdan bu kadar uzaklaşıldığında harekat hedefinden sapar!”

Senin görev yaptığın dönemde, sınırın içinde idik ama.

Bir ayda 22 değil, 60-70 şehid verdiğimiz zamanlar oldu..

Tebrik etsene, senden sonraki TSK yönetimini..

“Biz kendi sınırımızın içinde kalırken bile, bugünkünden çok fazla şehid veriyorduk. Siz sınırın ötesine geçtiniz..” desene..

Ama adamın aklı başka yerlerde..

Mesleği askerlik değil, teslimiyet sanki..

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