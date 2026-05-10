  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’un İSKİ’si varsa Eskişehir’in ESKİ’si var CHP'li belediyeler beceriksizlikte yarışıyor Büyükçekmece’den Almanya’ya yolsuzluk hattı: CHP'li Hasan Akgün’ün 6 milyon Euro'luk 3 villası çıktı ‘Tam bir kepazelik!’ Ertuğrul Kaya’dan Özgür Özel’e VIP araç tepkisi Paşinyan 'Karabağ'ı kaybettik' diyen Ermeni köylülerle tartıştı: Zaten bizim değildi! O ülkede Cumhurbaşkanı ile Başbakan birbirine girdi: Türkiye'ye kim gidecek? Kavgası FETÖ çetesine ilişkin bir tespit! Etkili hukuk politikaları geliştirmek ve uygulamak Altan Tan’dan Kırmızı Masa’da gündeme bomba gibi düşen açıklamalar! "Yeni Bir Paradigmanın Eşiğindeyiz" İyi Parti’de Koray Aydın bilmecesi: "MHP'ye geçecek" haberi neden çıktı Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı! Galatasaray, tartışılan o paylaşımı sildi İsrail Türkiye'nin dibinde gizli üs kurmuş!
Gündem Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!
Gündem

Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 6 CHP’li meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçeceği ve belediye meclisinin de el değiştireceği iddia edildi. İddianın sahibi gazeteci İsmail Saymaz “Ayrıca Dinar, Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den istifa edeceği konuşuluyor” dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal salı günü CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılacak. Gazeteci İsmail Saymaz, Köksal’ın Ak Parti’ye yalnız gitmeyeceğini, 6 CHP’li belediye meclisi üyesi ve 3 ilçe belediye başkanı ile beraber hareket ettiğini öne sürdü. Afyonkarahisar Belediyesi’ne ilişkin kulis bilgisini paylaşan Saymaz, CHP’li 6 belediye meclis üyesinin Belediye Başkanı Burcu Köksal ile birlikte istifa edebileceğini belirtti. Saymaz, bu üyelerin AK Parti’ye katılması halinde belediye meclisinde çoğunluğun el değiştireceğini aktardı.

3 BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA EDECEK

İsmail Saymaz, ayrıca Dinar, Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den istifa edebileceğini söyledi.

İsmail Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Afyon’da CHP’li altı belediye meclis üyesi Burcu Köksal ile birlikte istifa edebilir. Bu üyelerin AK Parti’ye katılması halinde belediyede çoğunluk el değiştirir. Ayrıca Dinar, Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den istifa edebileceği ileri sürülüyor. Afyon Karaadilli Belde Belediye Başkanı Hüseyin Şahin aradı. ‘CHP’den istifa etmiyorum, partimde kalacağım’ dedi.”

Son dakika! Afyon'da ipler koptu! CHP’den Burcu Köksal’a muhtıra
Son dakika! Afyon'da ipler koptu! CHP’den Burcu Köksal’a muhtıra

Gündem

Son dakika! Afyon'da ipler koptu! CHP’den Burcu Köksal’a muhtıra

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak
CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

Gündem

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

Burcu Köksal’da 'Hizmet' dedi, Erdoğan ile kritik görüşme
Burcu Köksal’da 'Hizmet' dedi, Erdoğan ile kritik görüşme

Gündem

Burcu Köksal’da 'Hizmet' dedi, Erdoğan ile kritik görüşme

CHP'de Burcu Köksal depremi! Faturayı kesip görevden aldılar!
CHP'de Burcu Köksal depremi! Faturayı kesip görevden aldılar!

Siyaset

CHP'de Burcu Köksal depremi! Faturayı kesip görevden aldılar!

Özgür Özel’den akıl almaz ifadeler: Burcu Köksal’a böyle söylemiş: "Gerekirse boşa kocanı biz arkanda dururuz"
Özgür Özel’den akıl almaz ifadeler: Burcu Köksal’a böyle söylemiş: "Gerekirse boşa kocanı biz arkanda dururuz”

Gündem

Özgür Özel’den akıl almaz ifadeler: Burcu Köksal’a böyle söylemiş: "Gerekirse boşa kocanı biz arkanda dururuz”

Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon
Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon

Gündem

Görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı! Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon

Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı
Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı

Gündem

Özgür Özel Burcu Köksal’a ‘Gerekirse kocanı boşa’ demişti! Ahmet Hakan deli gibi merak ettiği şeyi açıkladı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23