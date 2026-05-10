Afyon’da bomba iddia: Burcu Köksal, 6 meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçecek, belediye meclisi el değiştirecek!
CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 6 CHP’li meclis üyesi ile birlikte AK Parti’ye geçeceği ve belediye meclisinin de el değiştireceği iddia edildi. İddianın sahibi gazeteci İsmail Saymaz “Ayrıca Dinar, Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den istifa edeceği konuşuluyor” dedi.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal salı günü CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılacak. Gazeteci İsmail Saymaz, Köksal’ın Ak Parti’ye yalnız gitmeyeceğini, 6 CHP’li belediye meclisi üyesi ve 3 ilçe belediye başkanı ile beraber hareket ettiğini öne sürdü. Afyonkarahisar Belediyesi’ne ilişkin kulis bilgisini paylaşan Saymaz, CHP’li 6 belediye meclis üyesinin Belediye Başkanı Burcu Köksal ile birlikte istifa edebileceğini belirtti. Saymaz, bu üyelerin AK Parti’ye katılması halinde belediye meclisinde çoğunluğun el değiştireceğini aktardı.
3 BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA EDECEK
İsmail Saymaz, ayrıca Dinar, Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den istifa edebileceğini söyledi.
İsmail Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Afyon’da CHP’li altı belediye meclis üyesi Burcu Köksal ile birlikte istifa edebilir. Bu üyelerin AK Parti’ye katılması halinde belediyede çoğunluk el değiştirir. Ayrıca Dinar, Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den istifa edebileceği ileri sürülüyor. Afyon Karaadilli Belde Belediye Başkanı Hüseyin Şahin aradı. ‘CHP’den istifa etmiyorum, partimde kalacağım’ dedi.”
