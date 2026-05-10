Destici, 33 kişinin 13 yaşındaki çocuğuna tecavüz etmesine öfke kustu: Hepsini asacağız!

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Altınpark Kongre Merkezi'ndeki 14’üncü Ankara Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Salona Mehter Takımı ile katılan Destici, Kur’an tilavetiyle başlayan kongrede gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Anneler Günü'nü kutlayan Destici, "Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da yüz binlerce, milyonlarca insan öldürüldü. Kimin yüreği yandı? Anaların yüreği yandı. Köpekler çocukları parçalıyor, yine anaların yüreği yanıyor. Gencelik kızlarımız kaçırılıp tecavüze uğrayıp öldürülüyor yine anaların yüreği yanıyor. Yani her yerde, her alanda maalesef annelerimiz ağlamaya, göz yaşı dökmeye devam ediyor. Onun için biz BBP olarak diyoruz ki artık annelerimiz ağlamasın. Birilerinin dediği gibi teröristlerin, terör örgütlerinin istediklerini vererek değil, terör örgütünün kökünü kazıyıp, başını ezip yok ederek annelerimizi güldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İDAMI GETİRECEĞİZ

Teciz ve tecavüzcüler için idamı getireceklerini söyleyen Destisi, şunları kaydetti: "Biz sokaklarda başıboş sahipsiz dolaşan köpekleri toplayıp belediyelerin ya da valiliklerin ya da devlet kurumlarının varsa imkanları, barknaklarına elbette alalım. Ama bu imkan yoksa çocuklarımız ölmesin diye, kadınlarımız ölmesin diye, insanımız ölmesin diye gerektiğinde elbette saldırgan sahipsiz köpekleri de uyutacağız. Bu çocuk tecavüzcüleri işte daha dün 13 yaşında bir çocuğu onlarca kişi istismar ediyor. 13 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Yani bu hangi dine sığar, hangi insanlığa sığar, hangi vicdana sığar? 30 kişi mi bu ahlaksızlığı, bu caniliği yapmış? Anayasayı değiştireceğiz, idamı getireceğiz, 30'unu birden ibret olsun diye asacağız. Bunu böyle yapmadığınız zaman bu hadiseler devam eder. Eksilmez. Nitekim görüyoruz. Eksilmiyor."

CHP SEN BİZİMLE YARIŞAMAZSIN

Sokak hayvanlarına yönelik çıkan kanuna CHP belediyelerinin itiraz ettiğini belirten Destici, şöyle konuştu: "Başıboş sokak köpeği saldırılarından ve bu sorundan bahsettik. Aslında kanun çıktı. Ama hala köpekler başıboş şekilde gezmeye devam ediyor. En son birkaç gün önce İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi Bey Köpeklerin yüzde 80'inin toplandığını açıkladı. Bu çok sevindirici bir haber. Yüreklerimize su serpti. Geriye kalan yüzde 20 de en kısa sürede toplanmalıdır. Buna CHP'li belediyeler muhalefet ettiler. Köpekleri toplamayacaklarını söylediler. Köpek sevgisinden bahsettiler. Sen bizimle o konuda yarışamazsın ki. Biz yaratılanı severiz, yaradandan ötürü diyen Müslüman Türk milletinin evlatlarıyız.”

LGBT'YE DEM VE CHP ÖNCÜLÜK EDİYOR

Aile birliğine yönelik saldırılar yapıldığını kaydeden Destici, evlilik hayatı yerine evlilik dışı hayatın teşvik edildiğini söyledi. "LGBT gibi sapkın düşüncelerin zuhur ettiğini" ifade eden Destici, şunları kaydetti: "Bunlar aleni gösteriler düzenleyerek ya da toplumun her kesiminde yine buna da baktığımız zaman kim öncülük etmektedir? PKK'nın partisi DEM öncülük etmektedir. DHKP/C'nin partisi TİP öncülük etmektedir. CHP'de onlarla beraber yürümektedir. Onun için bunlarla bizim yol yürümemiz, iç cepheyi güçlendirmemiz asla ve kata mümkün değil. Biz iç cepheyi kimle güçlendiririz? Elbette ki Kürt, Türkmen, Arap, Çerkez, Boşnak. Bu büyük Türk milletinin her bir ferdiyle iç cephemizi biz güçlendiririz.”

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRAN BU VATANIN EVLADI DEĞİLDİR

ODTÜ'de yaşanan olaylara da değinen Destici, "Yaz şenlikleri yapılıyor. O konser sırasında bir duyarlı, milliyetçi gencimiz, öğrencimiz, milletin sembolü, bu devletin sembolü, rengini şehitlerimizin kanından almış 'Türk bayrağını açamazsınız' diye o gruba saldırıyorlar hainler. Saldırıyorlar. Yani bu kadar da pervasızlar. Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Kim ki Türk bayrağına saldırıyorsa o ne Türk'tür ne Kürt'tür ne Arap'tır ne Arnavut'tur ne Boşnak'tır ne Müslüman'dır ne de bu vatanın evladıdır Sen bu Türk bayrağının altında yaşamak istemiyorsan defol git, hangi bayrağının altında yaşamak istiyorsan orada yap" diye konuştu.