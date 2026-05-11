Galatasaray Aral'la kişisel şartlarda anlaştı! Olay teklifi duyurdular...
Galatasaray, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir transferinde önemli mesafe kaydetti. 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla kişisel şartlar üzerinde el sıkışıldı.
Galatasaray, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir transferinde önemli mesafe kaydetti. 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla kişisel şartlar üzerinde el sıkışıldı.
26. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, hem yerli havuzunu güçlendirmek hem de kanatlardaki opsiyonları artırmak için bir süredir Aral Şimşir'le ilgileniyordu. 1.75 boyundaki futbolcuyla kişisel şartlar üzerinde anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Midtjylland Kulübü'yle bonservis konusunda el sıkışılırsa iş bitecek. Danimarka temsilcisinin, 15 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi. Aral'ın 31 Aralık 2029 tarihine kadar mukavelesi buluyor. Oyuncuyla Beşiktaş ve Trabzonspor da ilgileniyordu.
Aral, Danimarka Ligi'nin normal sezonunda 21 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.342 dakika kaldı. 8 gol ve 13 asist üretti. Oyuncunun şu anda Galatasaray ve Midtjylland'ın anlaşmasını beklediği öğrenildi. Haziran başına doğru konunun netleşmesi bekleniyor. Asıl yeri sol kanat olan Aral Şimşir aynı zamanda sağ tarafta ve 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23