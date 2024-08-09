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Dünya Sizin özgürlük anlayışınız batsın! Laikçi Fransa’dan skandal haşema kararı
Dünya

Sizin özgürlük anlayışınız batsın! Laikçi Fransa’dan skandal haşema kararı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 15:15:00 -
Sizin özgürlük anlayışınız batsın! Laikçi Fransa’dan skandal haşema kararı

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da bulunan Lecci Belediyesi, laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle plajlarda haşema giymeyi yasakladı.

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da bulunan Lecci Belediyesi, laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle plajlarda haşema giymeyi yasakladı.

Karara göre, 30 Eylül'e kadar plajlara girişlerde "laikliğe saygı" çerçevesinde uygun kıyafet giyilmesi gerektiği ve dini kıyafetlerin çatışmaya yol açabileceği iddia edildi.

Kararda, özellikle Orta Doğu'daki gerilimler sonrasında Fransa'nın terör eylemlerine hedef olabileceği belirtilirken, dini aidiyet belirten plaj kıyafetlerinin kamu düzenini bozma riski taşıdığı ve bu risklerin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Korsika Valiliği ise bu kararın yasal olup olmadığını inceleyeceğini bildirdi.

Bu tür yasaklar Fransa'da daha önce de gündeme gelmişti. Mondelieu-La-Napoule Belediyesi, 15 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihlerinde plajlarda tesettürlü mayoyu yasaklamış, ancak bu karar Danıştay tarafından 17 Temmuz 2023'te, kişisel özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edilmişti. Lecci Belediyesi'nin aldığı bu yeni yasak kararı, Fransa'da laiklik bahanesiyle inançlara müdahale tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
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Kaynak: AA

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