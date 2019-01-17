0553 313 94 23

Sizin olabilir! Tesla bunu yapana Model 3 hediye edecek

Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 serisi aracını hackleyene Model 3 hediye edecek. Resmi olarak açıklama yapan Tesla, bu sayede aracının güvenlik açıklarını tespit etmeyi amaçlıyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 20:11
Sizin olabilir! Tesla bunu yapana Model 3 hediye edecek

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen Tesla sıra dışı bir duyuruya imza attı. Tam otonom sürüş teknolojisi ile donatılan Tesla araçları internete bağlanmak dahil tüm kontrollerini dijital panel üzerinden sağlıyor. Bunca dijital donanım ise haliyle güvenlik açıklarını yani hacklenme riskini de beraberinde getiriyor. Tesla ise bu durumun önüne geçebilmek için birçok teknoloji devinin başvurduğu yönteme başvurdu ve hackathon yarışması düzenledi. Ödül ise çok büyük.

Model 3’ü hackleyene Tesla, Model 3 hediye edecek

Üst düzey güvenlik önlemleri ile üretilen Tesla model 3, hacklenmeye karşı büyük güvenlik önlemleri içeriyor. Lakin dünyanın tüm sistemleri her ne kadar tedbir alınsa da hacklenmenin önüne geçemiyor. Tesla’da bu durumun önüne geçebilmek Model 3’ün hacklenmesini istiyor. Böylece aracın güvenlik açıklarını tespit edecek. Ayrıca bunun karşılığında Model 3’ü hackleyene Tesla, Model 3 hediye edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tesla Araç Yazılımı Başkan Yardımcısı Daid Lau, "Otomobillerimizi en yüksek güvenlik standartları çevresinde geliştiriyoruz. Bu doğrultuda güvenlik düzeyi araştırma toplulukları ile olan çalışmalarımız bizim için sistemimizi mükemmelleştirmek için oldukça önem taşıyor" dedi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:11
  1. Tesla
  2. Tesla Model 3

YORUM YAZ

  • hacker recaihacker recai49 dk önce
    benim bilgisayar yapar, ama ugrasmaya zaman yok, ayni zamanli algorita isletmeli sistem, hackeleme yolunu ve acigini kendisi bulup, bir program cikartiyor...tabi tamamen, dünyada henüz hic görülmemis bir binari asyi sistemi kullanmadiysa.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığı devam edecek
  1. Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığı..
  2. Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY..
  3. Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü
  4. Araç sahiplerine 'radar' müjdesi!..
  5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  6. Deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon..
  7. GÜNCELLEME - Mısır balıkçı teknesinin..
  8. Çin'de Komünist Parti'nin eski..
  9. Bakan Akar misafirlerini ağırladı
  10. Eren Derdiyok'tan vazgeçtiler!
  11. Ülkeyi şoke eden saldırı! Çok sayıda..
  12. Kayseri’de yarın okullar tatil mi?..
  13. Giresun’da yarın okullar tatil mi?..
  14. 6 milyar ton rezerv bulundu
  15. AK Parti'den Erdoğan'lı paylaşım
  16. Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür..
  17. 2019 Dakar Rallisi
  18. Hintli guruya gazeteci cinayetinden..
  19. Avrupa borsaları Brexit..
  20. Gazze'de yakıt krizi nedeniyle bir..
"İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
"İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

Günün Karikatürü

17 Ocak 2019
Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?