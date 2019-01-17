Sizin olabilir! Tesla bunu yapana Model 3 hediye edecek

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen Tesla sıra dışı bir duyuruya imza attı. Tam otonom sürüş teknolojisi ile donatılan Tesla araçları internete bağlanmak dahil tüm kontrollerini dijital panel üzerinden sağlıyor. Bunca dijital donanım ise haliyle güvenlik açıklarını yani hacklenme riskini de beraberinde getiriyor. Tesla ise bu durumun önüne geçebilmek için birçok teknoloji devinin başvurduğu yönteme başvurdu ve hackathon yarışması düzenledi. Ödül ise çok büyük.

Model 3’ü hackleyene Tesla, Model 3 hediye edecek

Üst düzey güvenlik önlemleri ile üretilen Tesla model 3, hacklenmeye karşı büyük güvenlik önlemleri içeriyor. Lakin dünyanın tüm sistemleri her ne kadar tedbir alınsa da hacklenmenin önüne geçemiyor. Tesla’da bu durumun önüne geçebilmek Model 3’ün hacklenmesini istiyor. Böylece aracın güvenlik açıklarını tespit edecek. Ayrıca bunun karşılığında Model 3’ü hackleyene Tesla, Model 3 hediye edecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tesla Araç Yazılımı Başkan Yardımcısı Daid Lau, "Otomobillerimizi en yüksek güvenlik standartları çevresinde geliştiriyoruz. Bu doğrultuda güvenlik düzeyi araştırma toplulukları ile olan çalışmalarımız bizim için sistemimizi mükemmelleştirmek için oldukça önem taşıyor" dedi.