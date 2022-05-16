Size ne oluyor? Libya'da Amerika, Somali'de Fransa, Orta Doğu'da Rusya, Türkiye'de CHP

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK başta olmak üzere DHKP/C ve FETÖ gibi terör örgütlerinin kuyruğuna tutuna CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, siyaseti ayaklar altına almaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' olmak için kurum ve kuruluşların kapı önlerinde şov yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son hedefi SADAT oldu.

Emekli askerlerin danışmanlık hizmeti vermek için kurduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi (SADAT) karalamak için kapı önüne dayanan Kılıçdaroğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

Murat Alan’ın sunuculuğunu yaptığı programda Karahasanoğlu, "Kılıçdaroğlu, ortada tek bir illegal eylemi olmayan SADAT’ı, olmayan siyasi cinayetlerle suçlarken. Niçin kendi partisinin 1991-1995 yıllarındaki faili meçhul cinayetlerden sorumluluğunu hiç gündeme getirmiyor?" diye sordu.

Sözlerinin devamında ise Ali İhsan Karahasanoğlu, "Yanıbaşındaki HDP’nin cinayetlerini sorgulayıp, Diyarbakır anneleri ile HDP genel merkezi önüne gitmesi gerekir iken, niye SADAT’ın kapısının önüne gidiyor?" ifadelerini kullandı.

Murat Alan ise, SADAT'ın sadece danışmanlık verdiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli subaylar Libya'da danışmanlık hizmeti veriyor. Çok ciddi meblağlardan bahsediyoruz bu iş için. Amerika milyar dolarlar kazandığını açıklıyor. Libya'da Amerika karşı çıkıyor, Somali'de Fransa karşı çıkıyor, Orta Doğu'da Rusya karşı çıkıyor, Türkiye'de ise CHP karşı çıkıyor. Size ne oluyor?"