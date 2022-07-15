Size hiç yakışmadı! Milli Gazete’nin 15 Temmuz’da yaptığına bakın!

Bundan tam altı yıl önce bugün Türk Milleti, FETÖ’nün eli kanlı teröristlerine karşı eşine daha önce dünyada rastlanmamış destansı bir direniş gösterdi.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokaklara dökülen vatandaşlar bayrağımız ve devletinin bekası için cansiperane bir mücadele verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinesinde, devletine bağlı güvenlik birimleri ve halk el ele vererek teröristleri püskürttü.

Bu sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbecilerin arasından elini kolunu sallaya sallaya geçti, darbeyi CHP'li bir belediye başkanının evinde kahve içerek izledi.

CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi de tepki çeken adımlar atmaya başladı. Saadet Partisi'nin gazetesi Milli Gazete, 15 Temmuz'un yıl dönümünde tepki çeken bir yayına imza attı.

Bugün çıkan gazetenin birinci sayfasında, darbe girişimine dair tek satır yer almadı.