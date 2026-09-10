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Gündem ‘Siz yapmazsanız devlet gereğini yapar’ Kavga eden Yeni Partililer susuz kalan millet
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‘Siz yapmazsanız devlet gereğini yapar’ Kavga eden Yeni Partililer susuz kalan millet

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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‘Siz yapmazsanız devlet gereğini yapar’ Kavga eden Yeni Partililer susuz kalan millet

Yeni Partili Çanakkale ve Kepez Belediyesi kendi aralarında anlaşamayınca su sorunu bir türlü çözülemedi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de, “Belediye çözemezse biz çözeriz, gerekirse evlere suyu DSİ olarak biz dağıtırız” açıklaması yaptı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Kepez'de yaşanan su sıkıntısıyla ilgili Devlet Su İşleri'nin (DSİ) üzerine düşeni yaptığına dikkat çekerek, "İkinci bir arıtma tesisi yapılması hem teknik olarak yanlış hem ekonomik olarak yanlış. Tek arıtma tesisinden Kepez Beldesi suya kavuşmalı. Aynı partiye mensup iki belediye kendi arasında anlaşamıyor. Bir an önce aralarında anlaşsınlar sorunu çözsünler. Son tahlilde de çözemezlerse devlet aciz kalmaz. Gerekirse suyu biz DSİ olarak evlere dağıtırız" dedi.

Milletvekili Gider Kepez'de yaşanan su sıkıntısı hakkında yaptığı açıklamada, "Devlet Su İşleri (DSİ) Kepez'in su sorununu çözülmesi için üzerine düşeni yaptı. DSİ'nin su vermeme gibi bir durumu yok. Kepez'e su mu lazım, DSİ Çanakkale Belediyesine barajdaki senin kotanı Kepez'in tüketimini de etkileyecek şekilde artırıyorum, yetmezse yine artırırım' dedi. Barajı yapan DSİ, arıtma tesisini yapan DSİ, Sarıçay'ı ıslah eden DSİ. Belediye sadece ona verdiğimiz suyu arıtıp satıyor, parasını alıyor. Buraya ikinci bir arıtma tesisi yapılması hem teknik olarak yanlış hem ekonomik olarak yanlış. Tek arıtma tesisinden Kepez de temiz suya kavuşmalı" ifadelerini kullandı.

DEVLET ACİZ DÜŞMEZ

Çanakkale ve Kepez Belediye başkanlarının ikisinin de aynı partili olduğunu dile getiren Milletvekili Gider, "İkisi başka partilerden olsa siyasi kavga var diyeceksiniz. İki belediye kendi arasında anlaşamadı. Barajdan suyu bir türlü çekemediler. Ben İller Bankası'ndan krediyi onaylattım. Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan da üzerine düşeni sonuna kadar yaptı. Tekrar söylüyorum iki arıtma tesisi doğru değil arıtılmış suyu Çanakkale Belediyesi vermeli. Şöyle bir iddia da var ‘Çanakkale Belediyesi arıtılmış suyu veririm ama parayı da ben toplarım' bunlar doğru şeyler değil. Biz Çanakkale Belediyesine neler verdik, hiç parasını toplamadık. Bir an önce aralarında anlaşsınlar sorunu çözsünler. Son tahlilde de çözemezlerse devlet aciz kalmaz. Gerekirse suyu biz DSİ olarak evlere dağıtırız. Bunun için kanun lazımsa kanun yönetmelik lazımsa yönetmelik çıkarırız. Artık şu ufak işleri bıraksınlar kendi işlerini yapsınlar" diye konuştu.

ATİKHİSAR BARAJI'NDAN TARIMSAL SULAMA YAPILMAYACAK

Milletvekili Gider son olarak Atikhisar Barajından artık tarımsal sulamaya izin vermeyeceklerini ifade etti. Yeni planlamada tarımsal sulamanın Umurbey Barajından yapılacağını ifade eden Gider, Atikhisar Barajındaki suyun sadece içme ve kullanma suyu olarak tahsis edileceğini söyledi.

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