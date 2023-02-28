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Siz kimsiniz kardeşim! Gündeme gelecek başka konu mu yok?

Acun’un programı İşte Benim Stilim ile gündeme gelen, Nazlı Hamarat ojeli tırnaklarıyla namaz kıldığı için eleştirilmişti. Eski yarışmacı şimdi de uyumadan önce okuduğu duaları sayarken söyledikleriyle yine gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 10:06:00 -
Siz kimsiniz kardeşim! Gündeme gelecek başka konu mu yok?

İşte Benim Stilim yarışmacıları arasında yer alan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Nazlı Hamarat, başörtülü halini paylaşıp namaz kıldığını söyleyince gündem olmuştu. Hamarat'ın ojeli tırnakları eleştiri toplamıştı.

Aylar sonra eski yarışmacı yine gündem oldu. Gece uyumadan önce okuduğu duaları sosyal medyada anlatan Nazlı Hamarat Kelime-i Şehadet'i anlatmaya çalışırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Hamarat konuşmasında uyuyamadığını söyleyince "Dua okusaydınız" yorumları aldı ve hemen şu yanıtı verdi:

"Sizce ben dua okumamış olabilir miyim? Ben zaten 3 felak, 3 nas, 3 ihlas, 1 fatiha, ya 3 ya da 7 ayetel kürsi okumadan yatmıyorum. Dün gece okudum okudum yatamadım. 21 besmele, salavat ve neydi... İkamet miydi eşhedü enla olan... Onu da yapıyorum..."

Nazlı Hamarat'ın Kelime-i Şehadet'i hatırlamaması ve o anlar sosyal medyanın diline düştü.
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