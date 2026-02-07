  • İSTANBUL
Dünya Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi
Dünya

Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD başkanı Barrack Obama ve eşi Michelle Obama’nın yapay zekayla maymun olarak tasvir edildiği videoyu sosyal medyasında paylaştıktan sonra tepkiler üzerine sildi.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD başkanı Barrack Obama ve eşi Michelle Obama’nın yapay zekayla maymun olarak tasvir edildiği videoyu sosyal medyasında paylaştıktan sonra tepkiler üzerine sildi.

Aşırı sağcı Patriot News yayın organının hazırladığı videoda, Trump’ın Joe Biden’a kaybettiği 2020 ABD başkanlık seçimlerinin ‘hileli’ olduğu iddiası gündeme getiriliyordu.

Videonun sonundaysa ülkenin ilk siyah başkanı olan Obama ve eski first lady Michelle Obama insansı maymunlar olarak gösteriliyordu.

Bu benzetme, tarihsel olarak siyahları insanlık dışı gösterip aşağılamak için kullanılıyor ve bu nedenle de açıkça ırkçı kabul ediliyor.

 

‘Irkçı, yobaz, kadın düşmanı pislik…’

Videoyu Truth Social hesabından paylaşan ABD başkanına sert tepki gösterildi.

California Valisi Gavin Newsom “Başkandan iğrenç bir davranış. Her bir Cumhuriyetçi bunu kınamak zorunda. Hemen” dedi.

Obama’nın ulusal güvenlik danışmanlığı yapan Ben Rhodes Trump’tan “tarihimizde bir leke” diye bahsetti.

Silahlı şiddetin önlenmesi alanında çalışan aktivist Shannon Watts’sa “Ülkemizi yıkıma sürükleyen bu ırkçı, yobaz, kadın düşmanı pisliğin gündemine ve adaylarına oy veren her Demokrat, buna da oy vermiş oluyor” tepkisini gösterdi.

 

Beyaz Saray sözcüsü savunsa da video silindi

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, BBC’ye gönderdiği açıklamada klibin, ‘Trump’ı ormanın kralı, demokratlarıysa ‘Aslan Kral’ filminden karakterler olarak tasvir eden bir internet videosu’ olduğunu söyledi.

Leavitt, “Lütfen yapay öfkelenmeleri bırakın ve bugün Amerikan halkı için gerçekten önemli olan bir şeyi haber yapın” dedi…

Ancak Trump’ın videosu yaklaşık 14 saat yayında kaldıktan sonra silindi.

BBC’nin haberine göre bir Beyaz Saray yetkilisi, gönderiyi bir çalışanın ‘yanlışlıkla’ paylaştığını ve kaldırıldığını belirtti.

