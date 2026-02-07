  • İSTANBUL
Yaşam Porsuk Çayı’nın rengi değişti!
Yaşam

Porsuk Çayı’nın rengi değişti!

Giriş Tarihi:
IHA Giriş Tarihi:
Porsuk Çayı’nın rengi değişti!

Eskişehir’de gece boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından kentin simgelerinden Porsuk Çayı kahverengi tonuna büründü.

Eskişehir’de sabaha kadar süren sağanak yağış, kentte bazı noktalarda su birikintilerine neden olurken Porsuk Çayı’nda da gözle görülür bir renk değişimi yaşandı.

 

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde kadar etkisini sürdürdü. Yağmurun ardından çevre su birikintileri ile kaplanırken, Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı kahverengi tonuna büründü. Ortaya çıkan ilginç manzara cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

 

Bu durumun yağışın etkisiyle çevredeki toprak ve çamur gibi maddelerin suya karışması sebebiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

