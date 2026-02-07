  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan İran ticaretine sert önlem! Trump yoğun tepkilerin ardından ırkçı paylaşımını sildi Türkçülere Kırgızistan şoku: 'Biz Rus dünyasının bir parçasıyız' Trump'tan Umman zirvesi sonrası flaş mesaj: "İran anlaşma yapmak istiyor" Akit TV’de dikkat çeken Kur’an-ı Kerim tavsiye! Trump'tan İran kararı: Ticaret yapan her ülkeye %25 ek vergi! New York Belediye Başkanı Mamdani ICE polisinin yetkilerini tırpanladı! ABD’den İran’a donanma ile gözdağı Epstein dosyasında Rusya izi: Putin ile görüşmek için yıllarca uğraşmış Fransa’da güzellik salonuna el bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Gündem Esenler’de sosyal kart ile emeklilere anlamlı destek
Gündem

Esenler’de sosyal kart ile emeklilere anlamlı destek

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Esenler’de sosyal kart ile emeklilere anlamlı destek

Esenler Belediyesi, emekli vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla “Emekli Sosyal Destek Kartı” uygulamasını hayata geçirdi.

Esenler Belediyesi Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen “Emekli Sosyal Destek Kartı” uygulamasıyla, ilçede yaşayan emekli vatandaşlara ekonomik ve sosyal açıdan destek sağlanması hedefleniyor. Uygulama kapsamında, Esenler sınırları içinde ikamet eden tüm emekli vatandaşların temel ihtiyaç harcamalarına katkı sunulacak. Aynı zamanda emeklilerin sosyal hayata daha aktif katılımı teşvik edilerek toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

 

ANLAŞMALI İŞLETMELERDE İNDİRİM VE DESTEK İMKÂNI

Emekli vatandaşlara verilecek Sosyal Destek Kartı; belediye ile protokol yapacak ulusal ve yerel işletmelerde kullanılabilecek. Kart sayesinde emekliler; restoran, fırın, berber, kahvehane, sağlık kuruluşları ve benzeri birçok işletmede indirim, destek ya da özel avantajlardan yararlanabilecek. Kartın kullanım esasları ve dönemsel destek yüklemeleri, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Başvuru süreci ve uygunluk kriterleri de yine müdürlük tarafından düzenlenerek vatandaşlara duyurulacak.

 

ESENLER’DE DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

Emekli vatandaşlarımız, yıllarca bu ülkeye ve şehirlerimize emek vermiş, büyük fedakârlıklar göstermiş kıymetli büyüklerimizdir. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Hayata geçirdiğimiz Emekli Sosyal Destek Kartı ile emeklilerimizin hem günlük ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hem de sosyal hayattan kopmamalarını hedefliyoruz. Esenler’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek; dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

AK Partili isim İzmir'in acınası haldeki yollarına isyan etti!
AK Partili isim İzmir'in acınası haldeki yollarına isyan etti!

Yerel

AK Partili isim İzmir'in acınası haldeki yollarına isyan etti!

AK Partili Ensarioğlu’dan DEM’in yardım şovuna teşhis! ‘Siyasi bir şov!’
AK Partili Ensarioğlu’dan DEM’in yardım şovuna teşhis! ‘Siyasi bir şov!’

Siyaset

AK Partili Ensarioğlu’dan DEM’in yardım şovuna teşhis! ‘Siyasi bir şov!’

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan'dan 6 Şubat depremi mesajı
AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan'dan 6 Şubat depremi mesajı

Siyaset

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan'dan 6 Şubat depremi mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23