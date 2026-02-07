Trump’tan İran ticaretine sert önlem!

  • İSTANBUL
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan ya da dolaylı ticaret yapan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanmasına imkan tanıyan başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan ya da dolaylı ticaret yapan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanmasına imkan tanıyan başkanlık kararnamesini imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, İran hükümetinin eylemlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik "alışılmadık ve olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, örneğin yüzde 25 oranında, ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri belirleyecek.

Bu tespitin ardından, söz konusu ülkelerin ürünlerine gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa bunun hangi oranda olacağı konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak.

Başkan, İran veya diğer ülkelerin yanıtlarına ya da ek bilgilere bağlı olarak kararnamede değişiklik yapabilecek.

Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyecek ve gerektiğinde ek önlemler önerecek.

 

KARARNAME 7 ŞUBAT 2026 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

O dönemde söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulamıştı.

