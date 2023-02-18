Siz ancak bundan anlarsınız! Fahiş ücretlere valilik tokadı

Malatya'da depremin ardından ev taşımacılığı yapan firmaların durumu fırsatçılığa çevirmesi üzerine Valilik aldığı karar ile fiyatları sabitledi.

Asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların tahliye işlemlerine başlandı. Taşıma işinde talep artınca fırsatçıların nakliye fiyatlarını iki kat arttırması tepkilere neden oldu. Bu konuda birçok şikayet alan Malatya Valiliği ise aldığı karar ile taşıma fiyatlarını sabitledi.

Valilik Kriz Merkezince yayımlana açıklamada, Malatya’dan başka illere gitmek isteyen depremzedelerin eşyalarını taşımak üzere Valilik Kriz Merkezi tarafından her hangi bir suistimale imkan verilmemesi amacıyla azami ücret belirlenmesi yapıldığı belirtildi.

Buna göre Malatya’da Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri sınırları dahilinde taşıma işlemlerinin 6 bin TL, diğer ilçelerin ise 8 bin TL olduğu açıklandı. Yine Elazığ'a taşıma ücretini 8 bin TL olarak belirleyen Valilik Kriz Merkezi, Kayseri' ye 15 bin, Ankara'ya 20 bin ve İstanbul'a ise 30 bin TL fiyat belirledi.

Açıklanan fiyatlara asansör bedeli dahil olurken, ayrıca bin TL'de işçilik bedelinin de ayrı olarak alınacağını belirten Valilik, "Belirlenen fiyatlara uymayan firma veya taşıyıcı şahıslar hakkında depremzede vatandaşlarımızın Ticaret Bakanlığı Alo 175 çağrı merkezi numarasından, Alo CİMER 150 iletişim numarası veya Malatya Valiliği Açık Kapı https://www.acikkapi.gov.tr/ adresinden şikâyeti halinde cezai işlem uygulanacaktır” ifadelerini kullandı.