Siyonistlerin gözü o ülkede! 'Bedel ödemeliler'

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Halevi, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında Hizbullah'ın saldırı düzenlediği bölgeye yaptığı ziyarette Kuzey Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ile görüştü.

Halevi, "Burada konuşlandırılan kuvvetler düşmanı gözlemliyor ve saldırıya geçiyor. Şunu söylüyoruz, Hizbullah 7 Ekim akşamı savaşa katılmaya karar verdi, bu da karşılığında onlara ağır bir bedel ödettirilmesi gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Lübnan sınırında istihbarat toplanmasının yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Halevi, "Öncelikle düşmanı ciddiye almalı, burada güçlü bir engel oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

Halevi, Lübnan sınırında Hizbullah'ın bulunmadığını savunarak, doğru yol izlendiğinde, Lübnan sınırından tahliye edilen yerleşimcilerin geri dönebileceğini söyledi.

İsrail ordu radyosu, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine doğru 20 roketin atıldığını duyurmuştu.

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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada da Cermek Dağı'nın tepesinde yer alan Meron Askeri Hava Kontrol Üssü'ne çok sayıda zırh delici füze fırlatıldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.



Kaynak: AA